Almería - Castellón, en directo el partido de la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Primera División en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre los de Rubi y los de Pablo Hernández en el UD Almería Stadium, en el que ambos equipos buscan una plaza en la final del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Almería y Castellón, correspondiente a la vuelta de semifinales de los playoff de ascenso a Primera División.

El colegiado del encuentro en el UD Almería Stadium será Jon Ander González , que estará acompañado de Daniel Jesús Trujillo, en el VAR.

En juego un puesto en la final del playoff de asceso an Primera División. El choque de ida acabó en 1-1 en Castalia.

A la espera de conocer los onces de Almería y Castellón, estas son las alineaciones probables de ambos equipos:

Almería y Castellón se vuelven a ver las caras tres días después. Los de Rubi y los de Pablo Hernández se citan en el UD Almería Stadium, en el encuentro que decidirá qué equipo se clasifica a la gran final del playoff de ascenso a Primera División. Ahí se medirán, en un doble partido, a Málaga o Las Palmas. Para ello, se deben de resolver las dos eliminatorias de semifinales.

El colegiado del encuentro en el UD Almería Stadium será Jon Ander González, que estará acompañado de Daniel Jesús Trujillo, en el VAR.

Todo por decidir: Castellón y Almería buscan la final tras el empate que dejó la ida

Ambos equipos se enfrentan tras el 1-1 que dejó el encuentro del pasado sábado en Castalia. Los de Pablo Hernández, pese a registrar un total de 15 remates a lo largo del partido, solo consiguieron dos tiros a puerta, dónde vino el gol de Brignani. El defensa italiano aprovechó una serie de rebotes en el área del Almería para dejar el balón al fondo de la red, abriendo el marcador de esta manera.

Sin embargo, el Almería no se rindió y, pese a no hacer su mejor partido frente al Castellón, consiguió empatar el partido y la eliminatoria gracias al gol de Sergio Arribas en el minuto 66, que ponía las tablas. El tanto del centrocampista de 24 años dejaba todo por decidir en la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Primera División, que tendrán lugar hoy en el UD Almería Stadium.

Sergio Arribas, el arma total del Almería: 26 goles para soñar con el ascenso

Sergio Arribas es uno de los motivos que tiene el Almería para aferrarse de cara al partido y para las opciones de ascender a Primera División. El jugador de 24 años ha firmado hasta el momento 26 goles en los 43 partidos que ha disputado en LaLiga Hypermotion, incluyendo el del empate ante el Castellón. El canterano del Real Madrid está siendo sin duda la estrella del conjunto de Rubi, que apostará por el mejor once posible en el día de hoy.

Además, el del Castellón fue el segundo tanto consecutivo que marca Sergio Arribas, tras el que le hizo al Real Valladolid en la última jornada de LaLiga Hypermotion. El futbolista de 24 años será uno de los líderes de la delantera del Almería, que estará acompañado por el indiscutible Embarba y Miguel de la Fuente en la punta de ataque, del que se necesitará su mejor versión si los de Rubi quieren clasificarse a la final del playoff.

El Castellón busca la final del playoff ante un Almería al que domina en los duelos recientes

Por otro lado, al igual que ocurrió en el partido de ida en Castalia, Pablo Hernández no podrá contar con Brian Cipenga, Awer Mabil y Jeremy Mellot, que han sido convocados con RD Congo, Australia y Francia, respectivamente, para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, el técnico del Castellón podría elegir el mismo once titular del pasado sábado.

El Castellón necesitará ofrecer una versión diferente, sobre todo en la parcela ofensiva. Los de Pablo Hernández, sin embargo, cuentan con mejores datos en los últimos partidos contra el Almería, ya que han salido victoriosos en tres de los últimos cinco encuentros, a diferencia de los de Rubi, que solo han vencido uno. Pese a ello, las estadísticas se quedan a un lado en un duelo como el de hoy, en juego el puesto en la final del playoff.