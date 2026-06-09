Almería - Castellón: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Primera División

Los de Rubi y los de Pablo Hernández se verán las caras esta noche en el UD Almería Stadium. Ambos entrenadores apostarán por sus mejores 'armas' para alcanzar la final del playoff de ascenso a Primera División

Almería y Castellón se citan en el día de hoy en busca de un hueco en la final del playoff de ascenso a Primera División. Tras el empate a uno en Castalia del pasado sábado, los de Rubi y los de Pablo Hernández se vuelven a ver las caras en un duelo apasionante que comenzará a las 21:00 (hora española). Además, ambos entrenadores terminan de definir su once titular en el partido más importante de la temporada para los dos clubes.

Cabe recordar que el Almería cuenta con la baja de Andre Horta, siendo ésta la única en el equipo de Rubi. Diferente escenario en el Castellón, ya que Pablo Hernández no podrá disponer de jugadores como Brian Cipenga, Awer Mabil y Jeremy Mellot, que han sido convocados con RD Congo, Australia y Francia, respectivamente, para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Todo se decide hoy: Almería y Castellón entran en su duelo más grande del año

Ambos equipos enfrentarán por cuarta vez esta temporada. La primera de ellas acabó en victoria para el Almería por 1-0. Sin embargo, el Castellón respondió en su campo con un 2-0 con el que se pudieron llevar tres puntos importantes para la clasificación de LaLiga Hypermotion. El último partido entre los dos clubes fue el del pasado sábado, con un 1-1 en el que Brignani y Sergio Arribas fueron protagonistas por anotar gol.

No obstante, el encuentro de hoy será el más importante de todos hasta ahora, ya que decidirá el equipo que se clasifica a la final del playoff de ascenso a Primera División. Almería o Castellón se verán las caras con el Málaga o con Las Palmas. Los de Funes se llevaron ventaja gracias al gol de Larrubia, por lo que los de Luis García deberán demostrar una versión diferente para remontar en La Rosaleda.

Almería - Castellón: ¿A qué hora y dónde es el partido de hoy?

El encuentro entre el Almería y Castellón tendrá lugar hoy martes nueve de junio a las 21:00 (hora española). El choque que enfrentará al conjunto de Rubi y al de Pablo Hernández se disputará en el UD Almería Stadium, que ofrecerá un lleno para uno de los mejores partidos actualmente de Segunda División.

Almería - Castellón: ¿Dónde ver en directo hoy por televisión?

El Almería - Castellón, de semifinales del playoff de ascenso a Primera División, se podrá ver en directo a través de LaLiga TV Hypermotion de Movistar, así como Dazn, y Orange Fútbol.

Almería - Castellón: ¿Cómo seguir el partido en vivo online hoy?

Además, el Almería - Castellón podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el UD Almería Stadium desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Rubi y el de Pablo Hernández, que fue muy claro tras el choque de ida.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Almería - Castellón con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en UD Almería Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Rubi y Pablo Hernández, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el partido correspondiente a la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Primera División.

Alineaciones probables de Almería y Castellón

Almería: Andrés Fernández, Marcos Luna, Rodrigo Ely, Bonini, Muñoz, Dzodiz, Lopy, Leo Baptistao, Sergio Arribas, Embarba y Miguel de la Fuente.

Castellón: Matthys, Santiago, Briganani, Alberto Jiménez, Lucas Alcázar, Doué, Gerenabarrena, Barri, Suero, Calatrava y Jakobsen