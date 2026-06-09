Pablo Hernández, hundido: "El fútbol ha sido cruel con nosotros"

El técnico del Castellón compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para hablar de la dura derrota ante el Almería, que los deja fuera del playoff de ascenso a Primera División: "Obviamente nos vamos jodidos"

El Castellón cayó derrotado ante el Almería en un encuentro que tuvo de todo. Los de Rubi se adelantaron en el marcador con el gol de Embarba en la primera parte, pero en el segundo tiempo el conjunto de Pablo Hernández le dieron la vuelta con los tantos de Calatrava y Sienra. No obstante, la locura se desató cuando anotaron Alex Muñoz y Dzodic.

Tras la finalización del encuentro, Pablo Hernández compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para ofrecer sus valoraciones tras la derrota del Castellón, que les deja fuera del playoff de ascenso a Primera División. El técnico ha destacado la buena actitud en el comienzo de la segunda parte pero ha lamentado las acciones a balón parado del Almería, que les ha costado dos goles.

Pablo Hernández: "Un partido más o menos de lo esperado"

En este sentido, Pablo Hernández comentó sus sensaciones tras la derrota: "Un partido más o menos de lo esperado. Ellos han salido más ofensivo que en la ida. Quitando el gol tampoco habían creado mucho. La segunda parte les hemos podido meter un poco más atrás, nos hemos encontrado el empate y a balón parado el 1-2".

Por otro lado, el técnico del Castellón lamentó las jugadas que condenaron al equipo y beneficiaron al Almería a lo largo del partido: "Han tenido la suerte de a balón parado se han encontrado los dos goles. Muchas fases del partido se han encontrado el partido. El fútbol ha sido cruel con nosotros".

Pablo Hernández y el mensaje al vestuario: "Les he dado la enhorabuena"

Además, Pablo Hernández añadió, tras la derrota ante el Almería, que "es difícil cambiar la sensación esa con la que te vas de no haber podido hacerte el pase a la gran final. Les he dado la enhorabuena por la eliminatoria que han hecho, les agradecía el compromiso. Pueden estar muy orgullosos. La afición se ha ilusionado".

No obstante, Pablo Hernández quiso alabar la actitud del equipo tras el descanso: "El inicio de la segunda parte ha sido muy bueno, hemos conseguido remontar en cinco minutos. No hemos defendido bien el saque de banda ni el córner, nos ha faltado oficio. El balón parado unas veces te da y otra te quita".

Pablo Hernández: "Obviamente nos vamos jodidos"

El técnico del Castellón no tiene dudas en sacarle el lado positivo a esta dura eliminación contra el Almería: "Esto nos va a servir como club, a todos, a la afición también les va a servir y a los jugadores para crecer, para vivir estas experiencias. Obviamente nos vamos jodidos, creo que hemos hecho méritos. Felicitar al Almería por su pase".

Pablo Hernández aprovechó también para hablar de jugadas polémicas: "No he visto las acciones, sé que Ronaldo ha pedido la falta. Algunos jugadores decían que el balón había salido de fondo. No sé si ha sido falta, estoy pensando en estos jugadores".

Por último, Pablo Hernández, que venía del empate en la ida, concluyó afirmando que "jugamos ante un gran equipo como el Almería que ha quedado tercero por algo, sabíamos que teníamos que ganar. Ellos tenían esa ligera ventaja, hemos demostrado que somos un equipo que quiere proponer lo hemos conseguido durante muchas fases de la eliminatoria"