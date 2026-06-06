Castellón 1-1 Almería: Sergio Arribas silencia Castalia y la eliminatoria se decidirá en la vuelta

Los de Pablo Hernández, pese al gol de Brignani y ser mejor durante el partido en Castalia, no pudieron lograr la ventaja en la eliminatoria. Sergio Arribas anotó el tanto del empate para el conjunto de Rubi en uno de los dos tiros a puerta que tuvieron los andaluces en el encuentro

El Castellón recibió al Almería en Castalia. Los de Pablo Hernández y los de Rubi se enfrentaron en la ida de semifinales del playoff de ascenso a Primera División. El primer partido tuvo lugar en el Estadio Municipal de Castalia, con una grada que ofreció un lleno absoluto para uno de los encuentros más decisivos de la temporada en el cuadro albinegro.

Para ello, Pablo Hernández, con las bajas de Cipenga, Mabil y Mellot, comenzó con los siguientes futbolistas: Matthys, Salva Ruiz, Alberto Jiménez, Fabrizio Brignani, Cala, Lucas A, Beñat Gerenabarrena, Diego Barri, Pablo Santiago, Ousmane Camara, Adam Jakobsen.Por su parte, Rubi, sin el lesionado Horta, apostó por este once titular para visitar al Castellón: Andrés Fernández, Chirino, Rodrigo Ely, Federico Bonini, Álex Muñoz, Dion Lopy, Stefan Dzodic, Sergio Arribas, Adri Embarba, Jon Morcillo, Miguel de la Fuente.

Castalia estalló con el tacón de Brignani que ponía por delante al Castellón

El Castellón fue mejor en la primera parte. Los de Pablo Hernández dominaron todos los registros en tareas ofensivas y defensivas, no parando de crear peligro sobre la portería de Andrés Fernández. De hecho, el meta del Almería fue decisivo con paradas como la que le hizo a Camara en el minuto 20, una de las mejores ocasiones del primer tiempo. Ocho remates totales registraron los locales en un Castalia desatado con sus jugadores.

Los de Pablo Hernández no dejaron de presionar en la salida de balón del Almería. Por ello, las buenas sensaciones que iba dejando el Castellón se vieron reflejadas en el tramo final de la primera parte. Fabrizio Brignani aprovechó una serie de rebotes en el área del Almería para definir, de tacón, y hacer el primero de los locales, lo que provocó la euforia de Castalia, que empujó hasta derribar la puerta de Andrés Fernández.

El Almería desaparece entre la presión del Castellón y las tarjetas amarillas recibidas.

El Almería, en cambio, no tuvo apenas ocasiones para estrenar el marcador en la primera parte. Los de Rubi apenas dejaron un tiro, que fue de Miguel de la Fuente, sin peligro para Matthys. Además, el conjunto andaluz se quedó sin presencia en el área del Castellón, ya que no registró ni un saque de esquina, a diferencia de los cinco del Castellón.

Por otro lado, Servera Bestard, el colegiado del partido, tuvo trabajo en la primera parte, ya que mostró un total de cinco tarjetas amarillas en la primera parte. La tensión se vio reflejada desde el inicio, con una entrada de Jon Morcillo y diferentes entradas que provocaron alguna tangana. Además, fueron amonestados Sergio Arribas, Miguel de la Fuente, por parte de un Almería que no le piede el ojo a Luis Suárez.

Arribas silencia Castalia y la eliminatoria se decidirá en Almería

El Castellón, que se vio afectado por el virus FIFA, siguió siendo superior en la segunda parte. Rubi, por ello, realizó un doble cambio poco después del minuto 60, dando entrada a Nico Melamed y Thalys. El Almería, en ese momento, siguió registrando un solo tiro a puerta, sin señales de poder maquillar el partido en Castalia. De esta manera, los andaluces mejoraron notablemente tras las sustituciones.

Esta mejoría se vio reflejada compases después de los cambios, cuando Sergio Arribas puso el empate en el marcador en el minuto 66. El futbolista del Almería alcanza los 26 tantos en la que es su temporada más goleadora de su carrera deportiva. El canterano del Real Madrid aprovechó un gran balón de Embarba al punto de penalti para poner el 1-1 de manera momentánea en Castalia.

Finalmente, Castellón y Almería empataron a uno en un encuentro en Castalia. Los de Pablo Hernández tuvieron ocasiones para ponerse con ventaja en la eliminatoria pero Andrés Fernández decididó el partido bajo palos con grandes paradas. Por ello, todo se decidirá el próximo martes nueve de junio en el UD Almería Stadium. El feudo andaluz dictará sentencia con el equipo que se enfrentará a Las Palmas o Málaga en la final del playoff de ascenso a Primera División.

- Ficha técnica

1- CD Castellón: Matthys, Gerenbarrena, Brignani, Alberto (c), Lucas Alcázar (Tincho, 88'), Barri, Ronaldo Pompeu (Doué, 59'), Jakobsen (Raúl Sánchez, 72'), Pablo Santiago (Suero, 72'), Calatrava y Camara (Douglas, 88').

1- UD Almería: Andrés Fernández, Chirino, Álex Muñoz, Ely, Bonini, Dzodic, Lopy, Embarba (c), Morcillo (Melamed, 61'), Arribas (Baptistao, 83') y De la Fuente (Thalys, 61')

Goles: 1-0 (44'): Brignani marca de tacón en un barullo en el área pequeña tras un córner. 1-1 (66'): Arribas remata con la diestra un centro de Embarba.

Árbitro: Bestard Servera (balear). Asistido en el VAR por el canario Martín González. Mostró amarilla a Morcillo (5'), Arribas (24'), De la Fuente (32'), Barri (37'), Jakobsen (40'), Álex Muñoz (92') y Embarba (95')

Incidencias: Partido de ida de la eliminatoria de semifinales del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports disputado en el estadio SkyFi Castalia ante 13.992 espectadore, medio millar llegados desde Almería. Los locales visitieron de albinegro y los visitantes de rojiblanco.