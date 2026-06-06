Horario y dónde ver las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera División con Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón en la pelea

Las semifinales del playoff ya tienen hora y escenario: el Castellón - Almería se jugará hoy sábado a las 21:00 y Las Palmas - Málaga mañana domingo a la misma hora, antes de las vueltas del martes y miércoles que decidirán quién sigue vivo en la lucha por el ascenso a Primera División

Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón llegan al tramo decisivo de la temporada con el sueño de ascender a Primera División. Uno de los cuatro clubes subirá, junto a Racing de Santander y Deportivo de la Coruña, a LaLiga EA Sports. Para ello, los equipos deberán superar primero las semifinales del playoffs, con enfrentamientos que tendrán lugar en los próximos días, siendo éstos de ida y vuelta.

Castellón - Almería: así arrancan las semifinales de los playoffs los de Rubi y Pablo Hernández

Por un lado, Castellón y Almería se medirán en el Estadio Municipal de Castalia en el día de hoy, con una eliminatoria que se cerrará el próximo martes en el estadio andaluz. Los de Pablo Hernández consiguieron el acceso final a los puestos de arriba de la clasificación con su victoria al Eibar en la última jornada de LaLiga Hypermotion. Al igual que los de Rubi, que vencieron al Real Valladolid para sentenciar el pase.

El Almería llega tras un final de temporada en LaLiga Hypermotion con dudas, ya que vencieron en una de las últimas cuatro jornadas del campeonato doméstico. Los de Rubi llegaron a estar momentáneamente fuera de los puestos de playoff, pero el resto de resultados les salió a su favor. El Castellón terminó entrando al límite, ya que finalizó la campaña con 72 puntos, empatado con un Burgos que se quedó en la séptima plaza.

Las Palmas - Málaga: así llegan los de Luis García y los de Funes

Por otro lado, Málaga y Las Palmás protagonizarán la segunda eliminatoria de los playoffs de ascenso a Primera División. La ida tendrá lugar este domingo en el Estadio de Gran Canaria y la vuelta el próximo miércoles en La Rosaleda, que ofrecerá un lleno absoluto. De esta manera, los de Luis García y los de Funes cumplieron por su parte en la última jornada, con victorias, para entrar en los seis mejores de la tabla de LaLiga Hypermotion.

El Málaga llega en un buen momento de forma al conseguir cuatro victorias en los últimos cinco partidos, lo que le ha ido permitiendo al equipo de Funes asentarse en los puestos altos de la clasificación, acabando la misma con 73 puntos. Los mismos que alcanzó Las Palmas, con solo dos derrotas en los dos últimos meses y con un gran Jesé Rodríguez, que afronta un papel importante en esta eliminatoria de playoff de ascenso a Primera División.

Partidos y horarios de las semifinales de playoff de ascenso a Primera División

Castellón - Almería: sábado 5 a las 21:00 horas

Las Palmas - Málaga: domingo 6 a las 21:00 horas

Almería - Castellón: martes 9 a las 21:00 horas

Málaga - Las Palmas: miércoles 10 a las 21:00 horas

Dónde ver y cómo seguir las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera División

ESTADIO Deportivo ofrecerá una cobertura desde dos horas antes del comienzo de los cuatro partidos de los playoffs de ascenso a Primera División. Desde las 19:00 de la tarde de hoy sábado, mañana domingo y el próximo martes y miércoles este periódico iniciará la previa de los apasionantes partidos que dictarán sentencia de cara a la eliminatoria final, con dos clubes buscando el último equipo para disputar el siguiente curso LaLiga EA Sports.

Tras la finalización de ambos encuentros, este medio le ofrecerá la mejor crónica con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en la casa del Almería, Las Palmás, Castellón y Las Palmas. Además, podrá leer las declaraciones de los entrenadores, que comparecerán en rueda de prensa una vez haya terminado el correspondiente choque. Pablo Hernández, Luis García, Rubi y Funes atenderán a los medios de comunicación

Por otro lado, las semifinales de playoff de ascenso a Primera División se podrá ver de manera íntegra en Movistar Plus+, a través del canal LaLiga Hypermotion TV, que ofrece todos los partidos de la Segunda División. Además, se podrá seguir desde las operadoras de Orange TV y Vodafone TV.