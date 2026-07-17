Juan Cruz, ausente en el segundo amistoso del Leganés, acelera su regreso al Málaga

El extremo criado en La Academia tiene encarrilado un acuerdo para volver cedido a La Rosaleda tras no ser convocado en el amistoso ante el Albacete, mientras ambos clubes negocian una opción de compra para su salto a Primera división

Dos amistosos y ninguna aparición. Juan Cruz volvió a quedarse fuera del equipo del Leganés ante el Albacete, después de no participar tampoco en el estreno estival frente al Levante. Las molestias físicas explicaron inicialmente su ausencia, pero el mercado ofrece ya una lectura mucho más amplia.

El extremo hispanoargentino se acerca al Málaga, el club en el que creció como futbolista. El entendimiento con el jugador está avanzado y la negociación se concentra ahora en encontrar una fórmula que satisfaga a la entidad madrileña.

Juan Cruz encadena dos ausencias mientras Málaga y Leganés negocian

La pretemporada del atacante de 26 años continúa sin minutos. Juan Cruz no participó en el segundo encuentro de preparación del Leganés, disputado ante el Albacete en la Instalación Deportiva Butarque, y tampoco había intervenido días antes frente al Levante.

El club pepinero atribuyó la primera baja a unas molestias físicas. Sin embargo, la repetición de su ausencia coincide con el avance de las conversaciones para regresar al Málaga. Según informó AS, el acuerdo entre el futbolista y la entidad blanquiazul estaría prácticamente sellado, aunque todavía falta cerrar las condiciones entre los clubes.

La operación planteada es una cesión remunerada con opción de compra. El Leganés preferiría que esa adquisición futura fuera obligatoria, algo que parece más difícil de asumir para el Málaga. El objetivo madrileño es recuperar parte del millón de euros invertido cuando ejecutó la compra del jugador al Betis en 2024.

El conjunto verdiblanco conserva además el 40% de los derechos económicos del extremo, un elemento que condiciona cualquier salida definitiva. Juan Cruz mantiene contrato con el Leganés hasta 2028 y su cláusula quedó fijada en ocho millones después de la renovación acordada en agosto de 2025.

Juanfran Funes pide el regreso de un futbolista que conoce desde joven

El interés del Málaga tiene un componente deportivo, pero también personal. Juanfran Funes conoce al atacante desde su paso por las categorías inferiores blanquiazules y ya lo dirigió en el Atlético Malagueño. Ahora lo considera una pieza capaz de ampliar las posibilidades ofensivas del equipo en su vuelta a Primera división.

Juan Cruz es zurdo y puede actuar en ambos extremos, como mediapunta, segundo delantero e incluso como carrilero. Su posición preferida es la banda derecha, desde donde puede perfilarse hacia dentro y buscar el disparo con su pierna dominante. Esa versatilidad permitiría a Funes cubrir varias posiciones con una sola incorporación.

El futbolista nació en Quilmes, Argentina, pero se instaló siendo niño en Rincón de la Victoria. Llegó a La Academia en 2010 y debutó con el primer equipo malaguista en 2018 antes de marcharse al filial del Betis, donde terminó alcanzando Primera división bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

Su regreso, por tanto, no sería un fichaje cualquiera. Volvería al lugar donde se formó, reencontrándose con un entrenador que conoce sus cualidades y con un proyecto que le ofrece la oportunidad de competir otra vez en la máxima categoría.

El Málaga ofrece a Juan Cruz la Primera división que buscaba lejos del Leganés

La voluntad del jugador puede resultar decisiva. Juan Cruz ya transmitió al Leganés su deseo de salir al terminar la pasada temporada, después de que el equipo no lograra ascender. La dirección deportiva se había comprometido a facilitar una marcha si aparecía una propuesta adecuada.

Un año antes, el escenario había sido muy diferente. Rayo Vallecano, Osasuna, Celta y Alavés se interesaron por él, y el Leganés llegó a rechazar una propuesta de ocho millones entre cantidad fija y variables. La entidad se aferró entonces a su cláusula y terminó renovando al extremo.

Su última campaña, con tres goles y tres asistencias en el tramo final, redujo aquel valor y enfrió el mercado. Aun así, su rendimiento anterior en Primera división, 5 tantos y 4 pases de gol durante la temporada 2024/25, sigue ofreciendo argumentos para pensar que puede recuperar su mejor versión en un contexto favorable.

Fernando Calero abre un mercado que espera más movimientos

Juan Cruz puede convertirse en el segundo fichaje del Málaga después de Fernando Calero. El club también ha renovado a Einar Galilea y Eneko Jauregi mientras trabaja en otras posiciones necesarias para afrontar su regreso a la élite.

El extremo aportaría profundidad, desequilibrio y conocimiento de la casa. Para el Leganés, su cesión permitiría revalorizar un activo con contrato largo. Para el futbolista, supondría volver a Primera y cerrar un círculo iniciado más de una década atrás en La Academia.

Todavía falta resolver el acuerdo entre clubes, especialmente el coste del préstamo y las condiciones de la opción de compra. Sin embargo, cada ausencia en la pretemporada pepinera acerca un poco más a Juan Cruz al lugar donde empezó todo.