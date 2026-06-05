El papel de Jesé Rodríguez antes de medirse al Málaga en los playoffs de ascenso a Primera División

Las Palmas afronta el primer asalto del playoff aferrada a la mejor versión de Jesé Rodríguez, que llega en racha y con la ambición de liderar a su equipo hacia un ascenso que considera "increíble y muy bonito". Por ello, el papel del canario será fundamental, que se refiere a "ayudar a la gente jóven y dar el máximo"

Las Palmas pone el foco en el encuentro de este domingo ante el Málaga. Para ello, los de Luis García se aferran a la figura de Jesé Rodríguez para dar el primer paso en el choque de ida de semifinales del playoff de ascenso a Primera División. El delantero de 33 años afronta una cita especial, con un papel importante y consciente de que subir de categoría "sería algo increíble y muy bonito para mí".

Jesé Rodríguez busca revancha ante el Málaga tras quedarse sin marcar en La Rosaleda

Además, Jesé Rodríguez llega en buen estado de forma, anotando tres goles en los últimos cinco encuentros de Las Palmas, por lo que todo parece indicar que comenzará en el once inicial de este domingo frente al Málaga. Dada la importancia del partido, el exdelantero de Real Madrid o PSG ha apuntado que el equipo "está super ilusionado, con muchas ganas, con mucha motivación".

El papel de Jesé Rodríguez será fundamental contra el Málaga, pese a que no tiene buen recuerdo del último encuentro contra los de Funes. El canario se quedó sin ver puerta en los 65 minutos que disputó en La Rosaleda el pasado 11 de abril y terminaron perdiendo 2-0. Sin embargo, el delantero de 33 años tiene una nueva oportunidad este domingo de hacer historia, ante su afición, en el primero de los dos partidos de semifinales de playoff.

Jesé Rodríguez sueña con el ascenso: "Sería algo increíble y muy bonito"

De esta manera, Jesé Rodríguez ha hablado de lo que supondría subir de categoría a Primera División con Las Palmas: "Lograr el ascenso en el equipo de mi tierra sería algo increíble y muy bonito para mí. Es un reto personal también, no solo profesional. Y ojalá que sea así. Vamos con toda la ilusión del mundo. Llevamos trabajando muchísimos meses para que lleguen los partidos y ojalá salga bien".

El delantero de Las Palmas lo tiene claro con su equipo y con el papel que desempeña: "Creo que el ascenso es algo muy importante. Las Palmas es un club que para mí siempre tiene que estar en Primera, es uno de los clubes más bonitos e importantes que hay en España. Mi papel desde el primer día es ayudar a la gente joven, dar el máximo que pueda para mejorar a mis compañeros y ayudar a los partidos. Así ha sido y ojalá siga siendo así para alcanzar el objetivo".

Jesé Rodríguez pide respeto en el playoff: "Todos estamos aquí por méritos propios"

Por otra parte, Jesé Rodríguez recalcó el sentimiento del vestuario en los días previos a disputar los dos partidos más importantes de la temporada, los playoff de ascenso a Primera División: "El equipo está super ilusionado, con muchas ganas, con mucha motivación", pero el canario apunta que tienen que tener "el máximo respeto a todos los rivales porque creo que todos los rivales que estamos aquí lo estamos por méritos propios".

El futbolista de 33 años, en unas jornadas que organizó LaLiga, destacó la unión que existe entre los jugadores de Las Palmas: "Si me tengo que quedar con algo es con el grupo que hay aquí. Hay un grupo increíble. Hay una juventud y unos jugadores muy buenos. La isla está muy volcada, creo que nos lo merecemos todos y ojalá sea así".

Jesé Rodríguez, que ha alcanzado 10 goles en LaLiga Hypermotion, reconoció el estudio del Málaga, en este caso, pero con el objetivo en hacer su trabajo: "Hay análisis del rival, lógicamente, pero sin perder el foco y sin olvidarte de tu filosofía y de lo que te ha llevado hasta aquí. Mirarnos a nosotros mismos, corregir cosas, mejorar cosas y también reforzar lo que sabemos hacer bien. Creo que eso es la clave".