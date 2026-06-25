Oficial: Jesé Rodríguez renueva con Las Palmas hasta 2028

El futbolista de 33 años continuará en el fútbol profesional de la mano de la UD Las Palmas, ampliando su renovación por dos temporadas más para seguir compitiendo en la Segunda división española

La UD Las Palmas se ha quedado muy cerca de lograr el ascenso a la Primera división del fútbol español, pero cayeron derrotados ante el Málaga en la semifinal de playoff, equipo que la próxima temporada si jugará en La Liga. Por ello, el conjunto canario ya está llevando a cabo su planificación para volver a intentarlo el próximo curso, y ahora confirman la renovación de uno de sus jugadores más destacados.

Se trata de Jesé Rodríguez, que a sus 33 años ha renovado su contrato con el equipo por dos temporadas más, hasta 2028, y con la posibilidad de continuar un año más. De esta forma, el club amarillo se asegura contar con su máximo goleador para las próximas campañas y el delantero seguirá compitiendo en España, siendo uno de los nombres más destacados de la categoría de plata.

Las Palmas hace oficial la renovación de Jesé Rodríguez por dos temporadas

"La Unión Deportiva Las Palmas y Jesé Rodríguez seguirán unidos tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes para ampliar la vinculación del futbolista con la entidad amarilla por dos temporadas, con opción de prolongar su continuidad una campaña más" publica este jueves el club canario, confirmando así que uno de sus jugadores más relevantes seguirá ligado al equipo.

"Juntos hasta el final mi equipo" ha añadido el futbolista, que apuesta por el conjunto de su tierra para seguir siendo el líder y devolverles a la élite del fútbol español. De esta forma, alarga su tercera etapa con el club canario, después de haber estado también entre sus filas durante las campañas de 2020-2021 y 2021-2022.

Jesé es una pieza clave en el equipo 'pío pío' y este año comenzará a estar bajo las órdenes de Rubén de la Barrera Fernández, a quién anunciaron hace tan sólo un par de días como el nuevo entrenador, después de la marcha de Luis García rumbo al Mallorca. Además, se esperan muchos más movimientos en el banquillo del Estadio de Gran Canaria.

Los números de Jesé Rodríguez con Las Palmas para su renovación en Segunda división

Jesé ha completado esta temporada un total de 35 partidos oficiales. En ellos ha dejado unas cifras muy positivas, marcando 11 goles y repartiendo 3 asistencias en los 1.976 minutos de juego que ha tenido. Por ello, se ha convertido en el máximo goleador del equipo y Las Palmas ha querido asegurarse su futuro juntos para volver a luchar por regresar a la Primera división española.

De hecho, este es uno de los grandes objetivos de Jesé, que sabe de sobra lo que es competir en La Liga, y quiere lograrlo con Las Palmas, que lleva peleando por su regreso desde que descendieron en la temporada de 2024/2025.