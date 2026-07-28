Reunión desmentida con Rafa Mir para una posible salida en Segunda división

Desde el entorno del delantero murciano, que sigue trabajando al margen del grupo en el Sevilla FC, niegan a ESTADIO Deportivo que haya mantenido contactos con la UD Las Palmas, club que conoce bien, pues defendió su camiseta hace ya ocho temporadas

El Sevilla FC sigue atascado en las 'operación salida' de sus descartes. Más allá del gran éxito de colocar a Nianzou, con un ahorro importante pese a haber tenido que pagar parte de su ficha, continúa sin resolverse la situación de jugadores como Gattoni, Fábio Cardoso o Joan Jordán, que no ido más allá pese a que valoró denunciar al club ante la AFE por apartarlo del grupo. Junto a ellos, también trabaja al margen desde hace unos días Pedrosa, mientras que en el caso de Ejuke solo se ha dejado de alinear en los amistosos para apretarle a que acepte una de las ofertas que tiene sobre la mesa. Pero, sin duda, uno de los casos más preocupantes es el de Rafa Mir.

No es nada fácil encontrar una solución a la situación del delantero murciano, que tiene un año más de contrato firmado y además posee un importante sueldo. Pero la gran dificultad viene motivada por la condena de ocho años y medio de prisión que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, aunque la sentencia no es firme y ya ha sido recurrida.

Una posible rescisión que quedó en 'stand by'

Tras regresar de su cesión en el Elche, que rechazó ejercer una opción de compra simbólica para quedárselo en propiedad, en Nervión se movieron para evitar que el delantero murciano apareciera entrenándose junto a sus compañeros en el inicio de la pretemporada. Era una imagen que se quería evitar a toda costa, algo que sí se ha conseguido, y hubo negociaciones para buscar una salida inmediata del punta, sin descartar la rescisión, pues la opción del despido se antoja demasiado arriesgada al no existir una condena firme.

Se ha visto las caras con Vicente Gómez en Estepona

Pero han pasado las semanas y Rafa Mir se mantiene ejercitándose en ese grupo de apartados que parece no tener prisas por buscar una solución a su situación. Aunque lo cierto es que, al menos en el caso del punta de Javalí Nuevo, sigue intentado encontrar un destino. De hecho, se ha apuntado que este pasado martes mantuvo una reunión con Vicente Gómez, adjunto de Luis Helguera en la dirección deportivo de la UD Las Palmas.

La información del diario As añade que el cara a cara entre las partes se produjo en un hotel de la localidad malagueña de Estepona, aprovechando que el conjunto canario está realizando su 'stage' de pretemporada muy cerca, en el Marbella Football Center. Pero solo se trataría de una primera toma de contacto para explorar esta posibilidad, sin que por ahora haya acuerdo. Desde su entorno, en cualquier caso, niegan a ESTADIO Deportivo la existencia de este cónclave y aseguran que solo fue a visitar a un amigo, recalcando que no hay avances en su salida.

El paso de Rafa Mir por la UD Las Palmas

Cabe recordar, en cualquier caso, que Rafa Mir ya jugó en el conjunto insular en la campaña 18/19, en Segunda división, en la que firmó 7 goles en 30 partidos. Lo hizo en calidad de cedido por el Wolverhampton, que lo había adquirido unos meses antes del Valencia por dos millones de euros y apenas jugó cuatro encuentros con su camiseta, pasando también a préstamo por el Nottingham Forest y el Huesca, lo que le abrió las puertas del Sevilla FC en 2021 a cambio de 16 millones.

Salir de España, la vía más probable

Con todo, pese al presunto interés de su ex equipo, el destino más probable de Rafa Mir sigue estando en el extranjero. En este sentido, ESTADIO Deportivo ya informó de que sus agentes lo han estado moviendo en Oriente Medio. Ese fue el camino que tomó en su día, en una situación similar, Santi Mina, que tras pasar por Arabia Saudí tras dejar el Celta de Vigo no vio otra salida que retirarse. Rafa Mir, en cambio, ya ha dejado claro que, a sus 29 años, tiene la firme intención no solo de demostrar su inocencia, sino de "seguir adelante" con su carrera