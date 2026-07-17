Polémica por el apoyo de Henry Méndez a Rafa Mir: una pista de lo difícil que será encontrarle equipo

El cantante dominicano mandó ánimos en redes sociales al delantero del Sevilla FC y eso ha provocado una cantidad de quejas y protestas que han llevado al Ayuntamiento de Orozko, en Vizcaya, a cancelar su concierto

Sin novedades en cuanto a su salida del Sevilla FC, Rafa Mir sigue entrenándose al margen del grupo junto a los también descartados Fede Gattoni, Fábio Cardoso y Joan Jordán, que no descarta presentar una denuncia ante la AFE por la decisión del club de no permitirles entrenar junto al resto del plantel. No es nada fácil encontrar una solución a la situación del delantero murciano, que tiene un año más de contrato firmado y además posee un importante sueldo. Pero la gran dificultad viene motivada por la condena de ocho años y medio de prisión que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, aunque la sentencia no es firme y ya ha sido recurrida.

Será harto complicado que en dichas circunstancias pueda aparecer un club que decida acoger al ariete en sus filas. Si acaso, en Oriente Medio, donde lo mueven sus agentes, como sucedió en su día con Santi Mina, al que no le ha quedado más remedio que retirarse. Para hacerse una idea del rechazo que causaría su fichaje por cualquier equipo, basta con ver lo que ha sucedido en el País Vasco con un concierto del cantante Henry Méndez.

"Ánimo crack": dos palabras que han armado un revuelo

El artista dominicano dejó en sus redes sociales un comentario de apoyo hacia el jugador sevillista: "Ánimo crack". Dos palabras que han bastado para armar un revuelo allá por donde va, siendo muchas las protestas de particulares, colectivos feministas y partidos políticos que trataron de impedir en vano su actuación en la localidad de Irún el pasado mes de junio. Pero la polémica no se ha detenido. Al contrario, las críticas y las quejas han ido a más en las redes sociales y el Ayuntamiento de Orozko, de Vizcaya, ha decidido cancelar el concierto que Henry Méndez iba a protagonizar el 4 de septiembre con motivo de las fiestas patronales de dicho municipio.

Según han confirmado desde la Coporación municipal, se trata de una decisión tomada "en relación con las declaraciones realizadas por el artista en redes sociales sobre el futbolista Rafa Mir", respaldando así la postura ya adoptada por la comisión de fiestas oficial de Orozko (Antolinzaleak Jai Batzordea). Todo ello, después de que en los últimos días hayan recibido "diversas quejas y reclamaciones" por parte de vecinos, colectivos y asociaciones de la localidad.

La explicación oficial: "Podría derivar en incidentes, conflictos o enfrentamientos"

"El Consistorio considera que esta situación podría derivar en incidentes, conflictos o enfrentamientos que pondrían en riesgo la seguridad tanto de las personas asistentes como del propio artista, además del normal desarrollo del evento", añade la nota emitida, donde se recalca que la decisión pretende "salvaguardar la seguridad ciudadana y favorecer que las fiestas se desarrollen en un ambiente de respeto, tranquilidad y normalidad".

Además, el Ayuntamiento ha insistido en su comunicado en mostrar su "firme posicionamiento contra la violencia de género y su compromiso de mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres", recalcando que las fiestas de Orozko deben ser un espacio seguro, popular y respetuoso para todas las personas, reflejo de los valores que el municipio quiere promover. ​​​

La postura del Sevilla FC y la respuesta de Rafa Mir

De igual forma, la reacción oficial del Sevilla FC fue emitir un comunicado para manifestar su "máximo respeto por los procedimientos judiciales" y expresar su "más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual", recalcando que dichas conductas "no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte". Desde entonces, todo es secretismo en torno a la situación de un Rafa Mir que no piensa rendirse, como dejó claro en su última aparición pública. "Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar que la justicia siga su curso", afirmó.