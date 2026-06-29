Rafa Mir recurre la sentencia y lanza un mensaje al Sevilla: "Centrarme en mi trabajo"

El delantero murciano, con un año más de contrato en Nervión, ha salido a la palestra tras la dura condena por agresión sexual y también se ha referido a su incierto futuro profesional, dejando claro que piensa "seguir adelante"

El Sevilla FC se encuentra maniatado por los altos contratos de jugadores como Nianzou, Marcao o Joan Jordán, con los que intentará llegar a un acuerdo para desprenderse de ellos, que no será fácil. Pero el gran marrón tiene como protagonista a Rafa Mir. No por su igualmente elevado sueldo, que también, sino por la condena de ocho años y medio de prisión que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, aunque la sentencia no es firme y el delantero ya anunció en el mismo momento en que se conoció el veredicto que tenía la firme intención de recurrir.

El recurso y la postura de rafa Mir ante la condena

Así, el propio delantero de Javalí Nuevo ha confirmado que ya ha dado ese paso en un comunicado hecho público a través de un vídeo, en el que ha insistido en defender su inocencia y ha mostrado su sorpresa por algunos aspectos de la sentencia, desgranando los pasos a seguir a partir de ahora junto a sus abogados. "Hola a todos. Quería dirigirme a vosotros después de conocerse la sentencia de estos días. Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior. Durante el procedimiento, se aportaron vídeos y otros documentos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración. También me ha sorprendido especialmente que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior. Por ese motivo hemos decidido recurrir y seguiremos defendiendo nuestra posición por las vías legales correspondientes. Por respeto al proceso y a todas las personas implicadas no voy a entrar a debatir públicamente como he hecho todo este tiempo. Mi defensa seguirá donde corresponde: en los tribunales", explicó.

El Elche ya le cerró la puerta y lo mueven en Oriente Medio

Pero de forma paralela a su batalla judicial, en Nervión preocupa mucho su situación a nivel deportivo, pues tiene un año más de contrato en vigor (hasta junio de 2027) y no solo no cuenta para Luis García Plaza, sino que en su actual situación se antoja realmente complicado encontrarle una salida. Para empezar, la posibilidad de que el Elche se lo quedase por una cantidad simbólica, lo que en el Sánchez-Pizjuán habrían celebrado solo por librarse de su ficha, ya se esfumó después de que el club franiiverde, que tampoco comprará a Pedrosa, comunicase que no ejercerá la opción de compra.

El Sevilla y sus agentes ya lo están moviendo por Oriente Medio como posible solución. Pero oficialmente, la única reacción del club de Nervión fue emitir un comunicado para manifestar su "máximo respeto por los procedimientos judiciales" y expresar su "más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual", recalcando que dichas conductas "no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".

Esta semana arranca la pretemporada sevillista, ¿con Rafa Mir?

Pero la vuelta al trabajo de pretemporada está la vuelta de la esquina, con los reconocimientos médicos previstos para los días 4 y 5 de julio, y a día de hoy es una total incógnita saber si Rafa Mir estará entre los jugadores que se ponen a las órdenes de García Plaza. En teoría, su contrato le avala y, como Pedrosa y Alfon, debe ser reintegrado, en su caso después de dos cesiones consecutivas, esta pasada campaña en el Elche y anteriormente en el Valencia, estancia durante la cual se produjeron los hechos condenados.

No se rendirá, tampoco a nivel deportivo

Al respecto, el ariete murciano se ha mostrado cauto con respecto a su futuro profesional, que se presenta bastante oscuroi a sus 29 años. Pero sí ha dejado claro que no se rendirá, ni en los juzgados ni sobre la hierba. "Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado y respetado. Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar que la justicia siga su curso. Gracias por escucharme", sentenció.