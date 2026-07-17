Luis García Plaza aprieta antes del segundo amistoso: larga charla en una sesión con cuatro bajas

El técnico madrileño se extendió más de lo habitual en sus indicaciones sobre el césped antes de arrancar el último entrenamiento de la semana en la ciudad deportiva. Esta tarde, el plantel viajará a Polonia para medirse el domingo al KS Cracovia

El Sevilla FC ha realizado hoy viernes su última sesión de trabajo antes de viajar esta misma tarde a Polonia para afrontar su segundo amistoso del verano. El mismo tendrá lugar el próximo domingo ante el KS Cracovia con motivo del 120 aniversario de dicho club, decimotercer clasificado el pasado curso en la máxima categoría de su país. Con ello, Luis García Plaza buscará dar un paso más en la preparación tras la primera toma de contacto frente al Juventud Torremolinos, saldada con una victoria por la mínima gracias al gol de penalti de Miguel Sierra.

Marcao, el único ausente

En los instantes iniciales, a los que habitualmente pueden acceder los medios de comunicación, el técnico madrileño protagonizó una extensa charla sobre el césped de la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios, a la que asistieron todos los jugadores del plantel a excepción, obviamente, de los internacionales suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, de vacaciones aún tras su participación en el Mundial, así como el brasileño Marcao.

El central sí había saltado al campo para realizar trabajo individualizado este pasado jueves, dando síntomas de estar cerca de recuperarse del edema muscular en su cuádriceps derecho que ya le impidió ser de la partida en el primer amistoso. Pero hoy no ha habido rastro de él, por lo que todo apunta a que tendrá también muy difícil gozar de sus primeros minutos de la pretemporada en Polonia.

Carmona sale de la enfermería, donde siguen Juanlu, Castrín y Alfon

Quienes sí atendieron durante varios minutos al discurso de Luis García Plaza fueron el resto de lesionados de la plantilla, que acto seguido se retiraron al interior de las instalaciones para proseguir con sus respectivos procesos de recuperación. Así, en la enfermería continúan Juanlu Sánchez, quien sufre una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo; Andrés Castrín, que arrastra una pubalgia; y Alfon González, que se perderá toda la pretemporada e incluso las primeras jornadas de LaLiga debido a una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho, lo que no es obstáculo para que el Celta de Vigo valore su regreso.

Por su parte, quien sí trabajó con normalidad es José Ángel Carmona, que ayer se limitó a realizar trabajo específico en el gimnasio debido a una contusión. Y una jornada más, tampoco faltó con el grupo Akor Adams, que sigue pendiente de resolver su traspaso al Venezia. En realidad, todo está acordado entre ambos clubes, pero es el propio delantero nigeriano el que mantiene en 'stand by' la operación, al no haber dado su visto bueno al reparto de las cantidades que deben percibir otros actores implicados en la operación.

Plan de viaje a Polonia

En cualquier caso, pese a la lógica intranquilidad, se espera que no haya problemas y que su venta sea una realidad esta misma semana. Incluso cabe la posibilidad de que no se desplace con el resto del equipo esta tarde, pues en ningún caso esté previsto que juegue. La duda se resolverá cuando la expedición sevillista parta desde el aeropuerto de San Pablo a las 17:00 horas rumbo a Polonia. Allí tendrá lugar el domingo, a las 16:00 horas, el duelo ante el KS Cracovia en el estadio Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, con capacidad para unos 15.000 espectadores, siendo retransmitido en directo por Sevilla FC+. Tras ello, el lunes tocará volar de regreso a la capital hispalense, gozando de descanso el martes 21.

Sin novedades con los descartes

Mientras tanto, la situación de los jugadores apartados sigue siendo la misma. Un día más, no estuvieron con el resto de sus compañeros Rafa Mir, Fede Gattoni, Fábio Cardoso ni Joan Jordán, que medita presentar una denuncia ante la AFE por ser víctima de una situación en la que no se atisban cambios. El club blanquirrojo, pese a todo, se ha mostrando tranquilo al respecto. "No hay que buscar dramas, son jugadores nuestros, hay que apoyarles y se les da facilidades para que sigan entrenando”, afirmó sobre ello el director deportivo, José Ignacio Navarro.