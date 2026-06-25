La millonaria prima que recibirán los jugadores del Málaga por el ascenso a Primera división

El club andaluz jugará la próxima temporada en La Liga y el Málaga reparte 4 millones entre jugadores y cuerpo técnico para premiar su regreso a Primera división ocho años después

El Málaga CF ya es de Primera División. El club andaluz consiguió regresar a la máxima categoría del fútbol español el pasado fin de semana, cuando derrotaron al UD Almería en su casa y certificaron su triunfo en la final del playoff de ascenso. La resaca emocional aún dura en el club blanquiazul, que anuncia un gran botín como premio por lograr este salto de nivel.

Los 'boquerones' competirán la próxima temporada en La Liga después de más de ocho años. Un ascenso que aún siguen celebrando en Málaga y que permitirá que tanto los jugadores como el cuerpo técnico y sus ayudantes se repartan un premio de 4 millones de euros como prima por esta gesta. Aunque eso sí, los otros clubes que competirán en Primera la próxima temporada han repartido una cifra más elevada.

El Málaga premia a sus jugadores y cuerpo técnico con 4 millones por el ascenso a La Liga

Los jugadores llegaron a una negociación con el club en el tramo final de la temporada, cuando el Málaga era un fijo en la zona de playoff. El club acordó con sus futbolistas una prima de ascenso que se dividía en dos repartos. El primero de ellos por si se quedaban sin subir de categoría, pero aún así recibirían una parte de este dinero por haber clasificado en la parte alta de La Liga Hypermotion y haber disputado los playoff.

En el mejor de los casos, como finalmente ha ocurrido, entraría el segundo reparto económico. Una cifra que asciende hasta los 4 millones de euros y que se repartirán entre los futbolistas, el cuerpo técnico y sus ayudantes, aproximadamente unas 40 personas. Un premio económico que se une al emocional por haber logrado devolver a un histórico como el Málaga a la máxima categoría.

Racing de Santander y el Dépor tienen una mayor prima por el ascenso a Primera división

Gracias a esta prima del Málaga, cada persona que entra en el botín cobrará un plus de 100.000 euros por conseguir el ascenso. Una cifra económica importante, aunque menos que la de sus rivales y compañeros de ascenso. En Primera división también jugarán la temporada que viene el Racing Club de Santander y el Deportivo de A Coruña, que ha confirmado en las últimas horas este nuevo nombre, que van a repartir un mayor botín por esta prima de ascenso aunque no ha trascendido la cifra exacta.