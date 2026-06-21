El Málaga, pletórico tras su ascenso a La Liga: "El año que viene más y mejor"

Los jugadores del equipo blanquiazul, como Chupe y Murillo, y el entrenador, Juan Francisco Funes, se han pronunciado sobre su ascenso a la Primera División, gracias a su victoria por 1-2 contra el Almería

El Málaga ha conseguido la épica. Ha logrado superar todos los partidos del playoff y llevarse la victoria en la final contra el UD Almería, que se disputaba en su feudo, para conseguir volver a la Primera División española más de ocho años después. Un ascenso que han logrado después de imponerse por 1-2 en esta vuelta decisiva de la final del playoff, una victoria que tanto los jugadores como su entrenador, Juan Francisco Funes, celebran de forma entusiasta.

El entrenador del Málaga, Juan Funes, agradece a sus jugadores por este ascenso a Primera División

La enorme tristeza de Rubi, entrenador del Almería, que se ha llevado el amargo sabor de la derrota, se ve totalmente contrastada por la alegría de Funes, el responsable del banquillo del Málaga, que sólo tiene palabras de agradecimiento a sus jugadores.

"La competición está muy igualada, nunca sabes, pero siempre confías, claro. Esto es mérito de ellos, ha sido un lujo poder verlos cada día" explicó justo al acabar el partido de la final del playoff de ascenso, en el que han conseguido regresar a la máxima categoría del fútbol español después de ocho años.

"Han sido días muy intensos hemos felicitado a todos lo que nos han apoyado abajo. Esta tarde me mandaron una foto de Juanito, me la mandó su sobrino Álex Barrera y me dijo: 'tranquilo míster, vais a subir, sabéis por qué, porque hay muchos ángeles con la camiseta del Málaga ahí arriba'. Los teníamos arriba y los teníamos abajo así que enhorabuena a todos porque esto es algo maravilloso" ha añadido el entrenador, demostrando toda la pasión que siente por el club y emocionando a la afición.

Los jugadores del Málaga tienen hambre de más y ya lanzan un aviso a La Liga

Carlos Ruiz 'Chupete' ha sido el autor del primer gol y también uno de los primeros en hablar sobre este triunfo. Y lo ha hecho demostrando el gran grupo que han formado y demostrando que tienen mucha hambre de lograr más triunfos históricos en el club. "Vamos a pasar a la historia este grupo de jugadores que somos una familia. Lo dijimos, que no es lo mismo ascender que trascender, que al final cuando trasciendes quedas en la memoria del club para toda la vida y esto es un trabajo que hemos hecho durante todo el año" reconoció el goleador.

"No hay mas alegría que darle (a la afición) lo que se merecía después de estar toda la temporada a la altura" añadió Chupe. A su opinión se ha sumado Diego Murillo, muy contento por el ascenso a pesar de su lesión. "Estoy muy feliz, por todos mis compañeros, por el malaguismo, porque volvemos a Primera y porque llevamos toda la temporada mereciéndolo" añade el jugador 'boquerón'.