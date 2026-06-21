Rubi refleja el sentimiento del Almería tras quedarse a las puertas del ascenso: "Es el día más duro por muchísima diferencia"

El entrenador del Almería explica el amorgo gusto de la derrota tras perder la final del playoff contra el Málaga en casa, quedándose a un sólo paso de lograr el ascenso a Primera División.

El Almería ha sufrido la derrota más dolorosa. Terceros en La Liga Hypermotion, a un paso de ascender de forma directa por clasificación. Finalmente juegan la final de los playoff, y también se les escapa el ascenso. Los goles de Chupe y Larrubia adelantaron al Málaga en el UD Almería Stadium y a pesar del tanto de Baptista para intentar acortar distancias no fue posible lograr que la próxima temporada compitan en La Liga.

Un sentimiento de rozar el regreso a Primera División y finalmente no poder al que Rubi, entrenador del equipo que jugaba hoy como local, le ha puesto palabras, asegurando que es la derrota más dolorosa, pero que está orgulloso de su equipo.

Rubi, entrenador del Almería, reconoce el dolor por perder la final del playoff de ascenso a La Liga

"Es el día más duro (de su carrera) por muchísima diferencia. Ha sido muy duro porque estábamos seguros de que lo podíamos conseguir, pero se nos ha escapado" reconoció el técnico del Almería justo al acabar el partido de la vuelta de playoff de ascenso a Primera División, que han perdido con un resultado final de 1-2.

"Creíamos al máximo, pero ellos también quieren y también juegan" explicó el entrenador. "Se llevaron el gato al agua. Sin que hayamos sido muy inferiores, no ha salido mucho nuestra calidad y nuestros futbolistas no han tenido el día acertado" añadió Rubi, que evidentemente se va muy dolido después de quedarse a un sólo gol de diferencia del ascenso, encima llevándose la derrota en casa, pero consciente de que sus futbolistas no han tenido ese acierto en el gol que no les ha faltado durante la temporada.

Rubi da la enhorabuena al Málaga por su ascenso a Primera División

A pesar del sabor amargo de la derrota, el entrenador del Almería ha reconocido el buen hacer de su rival, que quedó cuarto en la clasificación general de La Liga y les ha querido dar la enhorabuena. "Se nos plantó Chupe y nos marcó gol, luego fuimos a la heroica y eso es una moneda al aire que no siempre sale bien" reconoce Rubi, que sabe que sus jugadores no han tenido el partido más fino de la temporada, y justo en el momento clave.

Aunque ahora ni Rubi ni los jugadores del Almería quieran pensar en eso, la próxima temporada podrán volver a intentarlo. Este año finaliza la Segunda División con el ascenso del Racing, Dépor y Málaga, tres históricos.