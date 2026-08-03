El Oviedo rescata a una promesa del Barcelona: acuerdo por Estanis Pedrola

El club asturiano cierra el acuerdo con el Sampdoria y ficha a Estanis Pedrola, quién destacó con el FC Barcelona, llegando a debutar con el primer equipo, para reforzar el ataque de la plantilla de Julián Calero

El Real Oviedo está a punto de anunciar una nueva incorporación en este mercado de fichajes, demostrando su ambición para regresar a la Primera división tras su descenso esta temporada. El equipo que dirige Julián Calero está haciendo una plantilla nueva prácticamente, sumando su decimotercera incorporación y reforzando el ataque con la llegada de Estanis Pedrola.

El extremo izquierdo consiguió destacar durante su etapa en la 'Masía' y a sus 22 años ya ha sido importante tanto en la Segunda división española como a nivel internacional. Ahora el jugador catalán regresa a España para competir en la Liga Hypermotion después de que el Oviedo haya llegado a un acuerdo con el Sampdoria para su fichaje.

El Real Oviedo ficha a Estanis Pedrola para reforzar su ataque con vista a Primera

Estanis Pedrola compitió en La Liga española la pasada campaña, aunque en Segunda división defendiendo la camiseta de la UD Las Palmas. Llegó al equipo canario en calidad de cedido desde el Sampdoria, quién lo compró al FC Barcelona después de despuntar en las categorías inferiores, pero dónde perdió protagonismo después de las lesiones.

Sin embargo, a las órdenes de Luis García pudo recuperar sensaciones y convertirse en un jugador importante en el once inicial. Anotó 4 goles y dio una asistencia, revalorizándose en el mercado y captando la atención de varios equipos. Sin embargo, es el Oviedo el que se ha hecho con sus servicios, con un acuerdo ya cerrado pero a la espera del anuncio oficial. Pedrola se unirá al equipo asturiano por tres temporadas, hasta junio de 2029.

Los detalles del contrato de Estanis Pedrola en su fichaje por el Real Oviedo

Esta operación ha sido un éxito para el club español, que ha conseguido traer de vuelta a la competición española a un extremo izquierdo que destaca por su desborde y por la velocidad, reforzando así la banda. Además, a muy buen coste. El atacante catalán llega al Carlos Tartiere por una cifra aproximada de 900.000 euros, tal y cómo adelantó el periodista especializado Nicolò Schira. Pedrola ya está en Oviedo para firmar su nuevo contrato, que le atará al conjunto carbayón por cuatro temporadas, hasta final de 2019.

De promesa del Barcelona a luchar por el ascenso a Primera con el Oviedo

Estanis se unió al Barcelona en el Juvenil en 2021 y desde entonces fue escalando hasta debutar con el primer equipo a las órdenes de Xavi Hernández. Especialmente destacado fue su paso por el Barça B, anotando nueve goles en 30 partidos. Sin embargo, una vez puso rumbo a la Serie B sufrió una lesión que frenó su continuidad, una espondilólisis lumbar. Ahora llega al Oviedo para recuperar minutos y ser importante en la lucha por el ascenso.