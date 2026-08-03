Guillamón no se olvida del Valencia: "Volví del Mundial... fue un año difícil"

El futbolista criado en la cantera che reconoce que ha seguido desde Croacia la temporada del Valencia, ahora lo seguirá haciendo pero con los colores del Sporting de Gijón, con el que quiere ascender a Primera

La aventura de Hugo Guillamón en el extranjero, concretamente en Croacia, tan solo ha durado un año. El excentrocampista del Valencia ha regresado a España para firmar por el Sporting de Gijón, después de rescindir su contrato con el Hajduk Split. En El Molinón esperar recuperar su mejor versión, aquella que le permitió ser internacional con España e incluso acudir al Mundial de Qatar 2022.

Precisamente fue después de aquella cita cuando su importancia y peso en el equipo che comenzó a disminuir hasta el punto de desaparecer de los onces. Con motivo de su vuelta a España, Guillamón ha concedido una entrevista 'El Larguero' de la Cadena SER, donde recuerda su salida del Valencia.

"Volví del Mundial y con el Valencia fue un año difícil. Empecé a perder protagonismo, no encontraba mi sitio. Al año siguiente tampoco tuve los minutos que quería y a partir de ahí tanto el club como yo decidimos que lo mejor era buscar una salida. El club creía que no encajaba en ese perfil y yo quería salir porque quería jugar más y sentirme protagonista", reconoce el futbolista vasco.

Sin embargo, ahora en el Sporting de Gijón confía en volver su nivel. "Desde el inicio de verano empezamos a hablar, pero en estas últimas semanas se aceleró todo. Me explicaron el proyecto y la idea que querían de mí. Es bueno que antes de llegar conozcas dónde vas, he crecido viendo al club jugando en Primera. El objetivo es pelear por el ascenso y esperemos que sea un gran año", ha reconocido el nuevo futbolista rojiblanco, que espera ya con ganas su debut oficial: "Estoy muy feliz por todo el apoyo que me han dado tanto en mi llegada como antes de venir".

"Son muchos años en Segunda para un club como el Sporting. La gente en esta ciudad vive mucho el fútbol. Pelear por ese ascenso es un reto tanto personal como colectivo", ha reconocido Guillamón sobre el objetivo del Sporting en la temporada que está a punto de comenzar.

Su aventura en el Hajduk Split

El centrocapista vasco también habló de cómo ha sido su último año, donde se marchó al Hajduk Split croata. "Ha sido una buena experiencia. Había posibilidades de quedarme en España, pero sentía que era el momento de salir de LaLiga y probar una experiencia nueva en otro país. Me ha servido para crecer tanto deportivamente como personalmente. He estado bien aunque he echado de menos a mi familia y a mis amigos", ha expresado Guillamón.

Eso sí, desde Croacia no ha dejado de seguir al Valencia: "He seguido al Valencia sobre todo, he visto casi todos los partidos. Es un club muy grande y la exigencia es máxima. Este año han sufrido un montón, especialmente al principio, pero al final casi se meten en Europa. Los veía como aficionado, para apoyarlos. Me he criado ahí y voy a ser del Valencia toda la vida".