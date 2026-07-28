El Sporting trae de vuelta a Hugo Guillamón al fútbol español

El club asturiano hace oficial la incorporación de Hugo Guillamón al equipo de Nicolás Larcamón, quién regresa a España, donde destacó en La Liga como jugador del Valencia

Las pretemporadas ya han comenzado y los equipos aprovechan el mercado de fichajes para reforzar sus equipos. Así lo ha hecho el Real Sporting, que ha completado un traspaso de élite para dar un golpe de autoridad en La Liga Hypermotion. El equipo de asturiano confirma la llegada de Hugo Guillamón, ex del Valencia e internacional con España, que ahora regresa a España como agente libre.

El Sporting de Gijón suma así su octavo refuerzo con un jugador que espera volver a recuperar el nivel que demostró en la Primera división del fútbol español, para tratar de luchar por el ascenso a la máxima categoría defendiendo la rojiblanca. El centrocampista ya ha firmado su nuevo contrato y está a la espera de pasar el reconocimiento médico para unirse a la plantilla.

El Sporting hace oficial el fichaje de Hugo Guillamón y le trae de vuelta a España

Hugo Guillamón regresa a España para tratar de volver a tener el protagonismo que demostró en el Valencia. El centrocampista desarrolló su carrera en la cantera del club che, equipo en el que debutó en la Primera división y con el que disputó 146 partidos oficiales antes de comenzar carrera internacional, firmando por el Hajduk Split de Croacia el pasado verano.

Sin embargo, en el club croata, el jugador vasco bajó mucho el nivel y su etapa estuvo marcada por la irregularidad, sin poder ser importante para el equipo como sí logró en el Valencia. Por ello, esta misma semana ha roto su contrato con el Hadduk de mutuo acuerdo, y ahora ficha por el Real Sporting para regresar a la competición en España. Llega a El Molinón como agente libre, por lo que es una operación a coste cero para el club, y vestirá su elástica por las próximas dos temporadas.

Ex del Valencia e internacional con España: así es el fichaje de élite del Sporting

Este nuevo refuerzo del Sporting supone un salto de calidad en el medio del campo. Guillamón no sólo ha competido en Primera, también sabe lo que es defender el escudo de la Selección española. El ex del Valencia tiene bagaje internacional gracias a que entró en la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial de Catar 22. Además, fue campeón de Europa en dos ocasiones con las categorías inferiores, concretamente en la sub-17 y sub-19.

"El Real Sporting da la bienvenida a Hugo Guillamón y le desea el mayor de los éxitos en su nueva etapa como rojiblanco" concluye su nuevo club en el comunicado oficial que anuncia su fichaje.