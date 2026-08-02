Danjuma habla de su posible salida y manda un mensaje a Corberán: "﻿Mis mejores años fueron de delantero﻿"

El atacante holandés vuelve del 'stage' en Inglaterra siendo el único goleador del equipo, habiendo hecho tres goles en los amistosos ante el Derby County y el Stoke City, justo cuando más se hablaba de una posible marcha del equipo che

Si hay una noticia positiva que el Valencia Club de Fútbol se trae de vuelta de su concentración en St. George's Park es sin duda Arnaut Danjuma. El extremo y delantero neerlandés no había jugado un solo minuto en los tres primeros partidos amistosos pero se vuelve de Reino Unido con tres tantos en su mochila, dos ante el Derby County (2-1) y uno frente al Stoke City (1-1), en la tarde de ayer.

El holandés ha dado un paso adelante esta semana aprovechando y de qué manera las dos primeras oportunidades que le ha brindado Carlos Corberán, quien ha debido tomar buena nota de este 'stage' en Inglaterra. El técnico valenciano sigue esperando fichajes, pero quizá para la delantera no haga falta ninguno con Hugo Duro, Umar Sadiq (que por lesión no ha viajado a Inglaterra), Dani Raba y Arnaut Danjuma.

Aunque está por ver si estos dos últimos sigue en la plantilla che después de que cierre el mercado el 3 de septiembre. Tras el partido ante el Stoke City, el '7' del Valencia atendió a los micrófonos de Tribuna Deportiva, donde Danjuma dejó clara su intención de continuar en el Valencia este año, aunque dependerá también de si entra en los planes del técnico o no.

El futuro de Danjuma, en el aire

"De momento soy jugador del Valencia. Estoy trabajando aquí. El año pasado fue duro para nosotros porque tenemos más para dar. Esta temporada puede ser muy buena para todos", aseguró el neerlandés, que de pasó aprovechó para reconocer que sus mejores momentos en el fútbol los ha tenido jugando de delantero, como en estos dos últimos partidos en los que ha marcado tres goles, y no en la banda.

"Mis mejores años fueron de delantero, donde me siento cómodo. Puedo jugar como extremo pero también me siento cómodo como delantero. Jugamos con más espacios pero hay que correr más. Puedo jugar donde me pidan", comentó también en los micrófonos de La Grada.

El empate ante el Stoke City

Precisamente sobre el partido ante los ingleses, Danjuma, que hizo el primer gol en el minuto 10 empujando el balón en boca de gol tras un pase de Javi Guerra, el neerlandés dijo: "En la primera parte teníamos mucho control. Hemos jugado bien y generado ocasiones para ganar".

También habló para los medios del club el protagonista de la concentración en St. George's Park, donde valoró el resultado. "Teníamos mucho el control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, ellos no han logrado muchas y el gol que han metido ha sido un poco suerte. El resultado es justo", reconoció el jugador.

Por último, sobre sus sensaciones de cara al Trofeo Taronja y el comienzo de LaLiga en este mes de agosto, Arnaut Danjuma admitió que ve "al equipo bien". "Hemos trabajado muy bien esta semana. Me quedo con las buenas sensaciones. Los partidos en la pretemporada no son reales porque llevamos entrenando dos veces al día y los jugadores están más cansados. Confío mucho en el equipo y en lo que podemos hacer”.

El Valencia regresó ayer mismo a Paterna, en la jornada de este domingo el equipo descansará para volver a ponerse manos a la obra este lunes.