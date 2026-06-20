Almería 1 - 2 Málaga: Los boquerones vuelven a Primera División ocho años después

El conjunto malagueño se impone al Almería en su casa, con un resultado final de 1-2, y logran el último billete para la Liga EA Sports la próxima temporada

El UD Almería Stadium ha sido testigo de una lucha apasionante por la última plaza para competir en La Liga EA Sports la próxima temporada. Un billete que ha conseguido el Málaga después de un igualado y emocionante partido, que ha finalizado con un marcador de 1-2 para el conjunto visitante. De esta forma, los boquerones se unen al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña como los equipos que ascienden a Primera División.

Chupe fue el encargado de abrir la lata y adelantar así al Málaga, que agrandó las distancias con el gol de Larrubia. El Almería quiso luchar hasta el final, con el tanto de Baptista, pero se quedaron a las puertas, aunque con el apoyo de su afición, que agradeció su temporada a pesar de esta dolorosa derrota.

El Málaga derrota al Almería y logra el ascenso a la Primera División 8 años después

Así fue el partido entre el Almería y el Málaga en la pelea por el ascenso a La Liga

El Almería y el Málaga comenzaron el partido muy nerviosos, conscientes de todo lo que se jugaban en este enfrentamiento. Y así estuvieron toda la primera parte, creando múltiples jugadas de peligro pero sin lograr finalizar. Pero toda la emoción la iban a dejar para el segundo tiempo.

El Málaga sufrió un duro golpe en la segunda parte con la lesión de Diego Murillo, que salió entre lágrimas del terreno de juego tras un choque con Dotor, que vio la amonestación. Sin embargo, fueron capaces de recuperarse y seguir asediando la portería de Andrés Fernández. Una recompensa que recibieron en el minuto 64, cuando Chupe logró uno de los goles más importantes de su carrera, colocando al Málaga por delante del partido y de la eliminatoria.

Pocos minutos después en el 71, Larrubia enloqueció a la afición visitante y a todos los malaguistas con el segundo tanto, con el que tomaban una importante ventaja en el partido y acariciaban ya la Primera División. Sin embargo, Leo Baptista quiso mantener con vida al Almería y recortó distancias con un gol en el 76. Pero tras mucho intentarlo en los últimos minutos, el Málaga fue capaz de mantener su ventaja a pesar de un descuento de más de diez minutos y una tangana final, y así competir en La Liga EA Sports la próxima temporada.

Chupe y Larrubia consiguen el sueño de la Primera División para el Málaga

El pitido final, que llegó en un momento de máxima tensión, certificó el ascenso del Málaga a la Liga EA Sports. Los goles de Chupe y Larrubia, este último ya fue decisivo en semifinal, hacen que el Málaga vuelva a ser de primera división más de ocho temporadas después.

Ficha técnica

1 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino (Luna, m. 72), Ely, Bonini, Muñoz (Morcillo, m. 72); Lopy (Puigmal, m. 86), Dzodic; Embarba, Arribas, Melamed (Leo Bapitstao, m. 58), y Miguel (Thalys, m. 72).2 - Málaga CF: Herrero; Puga, Murillo (Niño, m. 52), Montero, Rafita; Larrubia, Dotor, Merino, Joaquín (Ochoa, m. 78); Lorenzo (Rafa Rodríguez, m. 78) y Chupe (Darko, m. 86).Goles: 0-1, m. 64: Chupe. 0-2, m. 70: Larrubia. 1-2, m. 75: Baptistao.Árbitro: Muñiz Muñoz, aragonés. Amonestó a Lopy (m. 45) y Baptistao (m. 94), de la UD Almería, y a Dotor (m. 50) y Chupe (m. 64). Expulsó a Thalys (m. 94), de la UD Almería, por agredir a un rival y a Ochoa del Málaga por doble amonestación (m. 98).