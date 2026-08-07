El Málaga se queda sin respuesta contra el Ceuta antes de recibir al Fulham

Los de Funes cayeron derrotados ante el equipo de José Juan Romero por 2-1 en el penúltimo amistoso de los andaluces, que se medirá al cuadro de Álvaro Arbeloa el próximo miércoles en La Rosaleda

El Málaga cayó derrotado por 2-1 en el Trofeo de Feria Ciudad de Ceuta, que se ha disputado en el día de hoy en el estadio Alfonso Murube. Carlos Hernández y Kuki Zalazar fueron los goleadores en el conjunto local y Haitam Baida en el equipo de Funes, que jugó su penúltimo amistoso de la pretemporada. El técnico de Loja, en este sentido, recibe un serio aviso a pocos días del estreno en LaLiga EA Sports, en su regreso a Primera.

De esta manera, Funes hizo cambios importantes en su once inicial con respecto al que salió en el día de ayer frente al Al-Arabi. El entrenador del Málaga, en este sentido, optó por los siguientes futbolistas para enfrentarse al Ceuta en el Alfonso Murube: Carlos López; Salinas, Juani, Einar, Calero; Dotor, Dani Lorenzo, Izan Merino; Haitam, Lobete y Chupe.

Funes presenta un cambio total en su once inicial contra el Ceuta

Por un lado, el partido no empezó hasta que se cumpliese un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en la costa de Ceuta. Tras ello, comenzó un encuentro al Málaga llegó tras jugar menos de 24 horas antes el duelo frente al Al-Arabi de Doha en el Marbella Football Center, dónde los de Funes salieron victoriosos por 4-2. Por ello, el técnico de Loja presentó cambios obligados en su once inicial con respecto al de ayer.

De esta manera, el Málaga llevó la iniciativa del juego en el Alfonso Murube, aaunque la falta de profundida le empezó a costar caro, ya que no llegaban a la portería de Vallejo, que fue sustituido. Por su parte, el Ceuta estaba bien posicionado en su campo, esperando robar el balón y buscando la meta de Carlos López en una contra. En este sentido, los locales encontraron el gol en el minuto 35 gracias al cabezazo de Carlos Hernández.

El Ceuta vuelve a ponerse por delante del marcador ante el Málaga

El central del Ceuta aprovechó un gran centro desde saque de esquina para poner delante a los locales en la primera parte. El toque de José Salinas fue determinante para que el balón terminase entrando en la portería del Málaga. No obstante, el conjunto de Funes dio una respuesta inmediata, ya que a los cinco minutos empató Haitam Abaida tras una falta en la frontal del área, que fue directa a las mallas que defendía Guille Vallejo.

El empate se estableció en el Alfonso Murube, con un Málaga que siguió apretando tras el gol de Haitam Abaida, pero fue el Ceuta el que volvió a ponerse por delante en el marcador. Kuki Zalazar aprovechó dos rechaces en el área de Carlos López para dejar dentro de la portería del conjunto andaluz, poniendo el 2-1 a favor de los locales en un momento en el que la primera parte se acaba en el Trofeo de Feria Ciudad de Ceuta.

Los cambios de Funes no le sirven para maquillar el marcador

Por otro lado, el Málaga fue controlando el juego en la segunda parte, con cambios que fue efectuando Funes conforme iban pasando los minutos. De esta manera, entraron Pastor, Rafa Rodríguez, Jauregui, Otu, Ramón, Larrubia, Joaquín, Niño, Rafita, Arriaza, Puga y Recio. Sin embargo, ninguno de ellos fueron protagonistas para poner el empate en el marcador, aunque el Ceuta seguía creando peligro sobre la meta rival.

Omar Sadik pudo firmar el tercero para los de José Juan Romero pero su disparo dentro el área lo rechazó el Carlos López. El Málaga tuvo las suyas, como con un cabezazo de Otu, a los 64 minutos, que se marchó por encima del larguero. Los visitantes reaccionaron en el tramo final, avisando en diferentes ocasiones a los de Funes, que vencieron ayer al Al-Arabi, pero terminaron perdiendo contra el Ceuta en el día de hoy.