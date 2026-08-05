Dani Sánchez sorprende al malaguismo con una inesperada faceta antes del regreso a Primera

Dani Sánchez vive uno de los momentos más especiales de su carrera. Mientras prepara con el Málaga el regreso a Primera División, el lateral malagueño ha sorprendido debutando como cantante junto a Benavente con una canción dedicada al sentimiento blanquiazul

Mientras el Málaga continúa preparando su regreso a Primera División, uno de los jugadores más queridos por la afición ha decidido demostrar que su talento no termina sobre el césped. Dani Sánchez ha dado un paso inesperado en plena pretemporada al estrenarse en el mundo de la música de la mano del cantante malagueño Julio Benavente.

Ambos han colaborado en "Volver", una canción de temática malaguista que ya ha visto la luz y que busca convertirse en un nuevo himno para una afición que sueña con consolidarse de nuevo entre la élite del fútbol español.

El lateral, uno de los futbolistas más carismáticos del vestuario, vuelve así a dejar claro que su compromiso con el club va mucho más allá de los 90 minutos. Malagueño, malaguista y protagonista de dos ascensos con el conjunto blanquiazul, Dani Sánchez se ha convertido en una de las figuras más queridas dentro del vestuario por su capacidad para unir al grupo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El fútbol y la música han compartido escenario en numerosas ocasiones. Antes que Dani Sánchez, otros futbolistas como Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Neymar, Jesé Rodríguez, Sergio Ramos o el exguardameta Germán 'Mono' Burgos también probaron suerte en el mundo musical.

Un sueño llamado Primera División

Hace solo tres años nadie se imaginaba a Dani Sanchez preparándose para competir en Primera División. Sin embargo, el crecimiento del futbolista ha ido de la mano del del propio Málaga. El lateral ha sido uno de los jugadores que mejor ha simbolizado la evolución del equipo durante los últimos cursos. Igual que otros futbolistas como David Larrubia, Dani Lorenzo, Izan Merino, Antoñito Cordero, Alfonso Herrero, Carlos Puga o Murillo, Dani ha ido creciendo conforme el conjunto blanquiazul ascendía de categoría.

Llegó al Málaga de casualidad en el verano del 2023 cuando el club ya tenía prácticamente cerrado el fichaje del lateral hispano-brasileño Ze Ricardo. Sin embargo, la operación se frustró a última hora y la dirección deportiva apostó por Dani Sánchez. Con el paso del tiempo, la decisión terminó convirtiéndose en un acierto para el conjunto malaguista.

Ahora, el defensor encara una temporada en la que tendrá que competir por un puesto con José Salinas y Rafita, aunque también puede aportar como extremo gracias a su capacidad ofensiva.

La batalla más difícil llegó lejos del fútbol

Igual que todos los futbtolistas, el camino no ha sido fácil. Hace solo unos meses, Dani Sánchez decidió compartir públicamente uno de los episodios más complicados de su vida al hablar abiertamente de los problemas de ansiedad que sufrió. "La ansiedad me empujó a cuestionarlo todo, incluso lo que más amo", confesó en un mensaje publicado en sus redes sociales. El futbolista explicó que aquella situación terminó afectando a aspectos tan importantes como su confianza, su energía o la forma en la que afrontaba cada entrenamiento. "Sentía que no era yo, como si estuviera peleando contra una parte de mí que no entendía. A veces, cuando no entiendes por qué las cosas no salen, el silencio pesa más que cualquier derrota", reconoció.

Lejos de esconder la situación, Dani quiso lanzar un mensaje para visibilizar la importancia de la salud mental. "No ha sido fácil reconocerlo, pero creo que es importante aceptar que incluso los más fuertes también caemos. Y yo caí. Pero también aprendí a levantarme. Aprendí a escucharme, a darme tiempo y a entender que la mente también necesita descanso y cuidado", escribió.

Un jugador imprescindible para el Málaga

Dani Sánchez vuelve a mirar al futuro con optimismo. En esta pretemporada está volviendo a recuperar sensaciones y aprovechando cada entrenamiento para convencer al cuerpo técnico de que puede ser una pieza importante en el regreso del Málaga a Primera División.

Es polifacético su capacidad para recorrer toda la banda izquierda y su implicación dentro del vestuario le convierten en un futbolista muy valorado por el club. Ahora, además de seguir soñando con consolidarse en la máxima categoría, el malagueño también ha añadido una nueva faceta a su carrera.

Entre entrenamientos, canciones y el reto de competir contra los mejores equipos del país, Dani Sánchez afronta una temporada que puede marcar el antes y el después en su trayectoria.