Larrubia sueña con subir a Primera División: "Me imagino metiendo el gol del ascenso y se me saltan las lágrimas"

El Málaga encara el playoff agarrado al impulso de Larrubia, que llega en su mejor momento tras superar su lesión y asumir galones en el tramo decisivo. El extremo avisa del peligro de Las Palmas, confiesa la promesa si acaban ascendiendo de categoría y reivindica la idea del equipo: "Funes lo sabe y lo maneja muy bien"

El Málaga sigue poniendo el foco en el importante partido de este domingo ante Las Palmas. El conjunto de Funes visitará el Estadio de Gran Canaria en la ida de semifinales de playoff de ascenso a Primera División. Para ello, el conjunto malacitano se aferra al momento de David Larrubia, una de las piezas claves de la plantilla.

David Larrubia, que sufrió una importante lesión en el mes de abril, volvió a recuperar la forma y ser importante para el Málaga en el tramo final de temporada, clasificando al equipo al playoff de ascenso. De esta manera, el extremo derecho ha hablado del sueño de subir a Primera División: "Se me saltan las lágrimas".

Larrubia avisa: "Si tenemos que morir, que sea con nuestra idea"

Sin embargo, el Málaga deberá superar a Las Palmas en la eliminatoria que se presenta en los próximos días. Sobre ello ha hablado Larrubia en una entrevista con Marca: "Las Palmas es un equipo con mucha experiencia, que sabe muy bien cómo funciona un playoff. Juega bien, sabe manejar los resultados y tener el balón. Habrá una pelea importante por la posesión. Tiene grandes jugadores, mucha veteranía y hay que tener cuidado con ellos".

El Málaga llega al partido del próximo domingo habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, pero Larrubia sabe que cualquier despiste puede salir caro: "Los errores te pueden penalizar mucho. Sabemos que jugamos desde atrás y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. Lo vamos a seguir haciendo en el playoff. Si tenemos que morir, que sea con nuestra idea".

Larrubia se sincera antes del playoff: "Sabemos que el empate nos vale"

Larrubia, que viene de recibir un gesto de Isco, confiesa la clave de que el choque de vuelta sea en La Rosaleda: "Intentamos quedar terceros para tener la vuelta en casa, pero no se pudo. Ahora intentaremos que, si no se puede ganar en Las Palmas, al menos no perder. Sabemos que el empate nos vale, pero hay que gestionarlo bien. Funes lo sabe y lo maneja muy bien".

Por otro lado, Larrubia confiesa sus sentimientos cuando piensa en el ascenso a Primera División, dónde que ya suben Deportivo y Racing: "Se lo he dicho a todos mis amigos y a mi novia. Me imagino metiendo el gol del ascenso y se me saltan las lágrimas. Pero si no lo meto yo, que lo meta cualquier otro, porque me da exactamente igual".

La promesa de Larrubia si el Málaga asciende a Primera: "Veremos cómo sale la cosa"

El extremo del Málaga deja claro que el equipo ha aprendido de la presión: "Creo que sí. Los puntos que perdíamos eran en los minutos finales y ahí pecábamos de falta de experiencia. Viendo la pretemporada y los jugadores que había, se podía deducir que podíamos hacer el fútbol que hacemos ahora y que íbamos a estar ahí arriba".

Sobre su momento actual de forma, el futbolista de 24 años explica que "ha cambiado muchísimo el jugador que era entonces respecto al que soy ahora. Tengo más importancia en el equipo y puedo echarme más peso a la espalda en ciertos momentos. Lo vivo con normalidad y con muchas ganas de que llegue el partido.

Por último, Larrubia desvela la promesa que hizo si el Málaga terminaba la temporada siendo equipo de Primera División: "La promesa que hice en verano fue tirarme en paracaídas, así que ya veremos cómo sale la cosa". El conjunto de Funes deberá derrotar a Las Palmas, entre los encuentros de este domingo y del próximo miércoles en La Rosaleda y, por último, citarse con el Almería o Castellón en la gran final a doble partido del playoff de ascenso.