Mazazo para el Málaga: Larrubia cae lesionado de gravedad en el peor momento

David Larrubia sufre una lesión clave que obliga al Málaga a reinventarse en pleno tramo decisivo de la temporada

El Málaga CF atraviesa una situación complicada en el tramo decisivo del campeonato tras confirmarse una noticia que sacude al vestuario. David Larrubia, una de las piezas más determinantes del equipo, estará varias semanas fuera de los terrenos de juego debido a una fractura en el escafoides de su pie izquierdo.

La baja supone un revés importante tanto para el jugador como para el conjunto blanquiazul, que pelea por mantenerse en la zona alta y asegurar su presencia en la lucha por el ascenso. La ausencia llega en un momento especialmente delicado, cuando cada punto resulta decisivo.

Una lesión arrastrada desde hace semanas

Aunque la noticia se ha conocido recientemente, el origen de la dolencia se remonta al encuentro disputado en Cádiz el pasado 21 de marzo. A pesar del problema físico, el futbolista continuó compitiendo gracias a infiltraciones, una solución temporal que le permitió seguir ayudando al equipo en jornadas posteriores.

Sin embargo, la situación se volvió insostenible y finalmente se ha optado por frenar su actividad para priorizar una recuperación completa. Los servicios médicos manejan plazos variables, ya que este tipo de lesión depende en gran medida de la evolución del hueso.

Un calendario exigente sin una de sus estrellas

La baja de Larrubia llega justo antes de una serie de partidos determinantes para el futuro del Málaga. El equipo deberá afrontar compromisos directos ante rivales de entidad como Las Palmas, Almería o Castellón, encuentros que marcarán sus aspiraciones en la clasificación.

Perder a un jugador con su capacidad de desequilibrio, velocidad y creatividad cambia por completo el panorama. Su impacto ofensivo había sido clave durante toda la temporada, convirtiéndose en uno de los principales argumentos del equipo en ataque.

Un rendimiento clave durante toda la temporada

El joven atacante estaba firmando el mejor curso de su carrera. Había participado en prácticamente todos los partidos de liga, siendo titular en la gran mayoría y acumulando una enorme cantidad de minutos. Sus números reflejan su importancia: goles, asistencias y constante presencia ofensiva.

Además, su crecimiento físico le permitía mantener un alto nivel de intensidad durante los 90 minutos, algo que le convertía en un futbolista diferencial. Su capacidad para generar peligro en los metros finales era uno de los pilares del sistema.

Más problemas para Funes en la plantilla

La situación se agrava con la baja de Dani Lorenzo, quien también estará varias semanas fuera por problemas musculares. Ambas ausencias obligan al técnico a replantear su esquema y buscar alternativas dentro de la plantilla.

Opciones como Dorrio, Joaquín Muñoz o Lobete aparecen como posibles soluciones para cubrir los huecos, aunque ninguno ofrece exactamente las mismas prestaciones. A esto se suma la sanción de otros jugadores y las dudas físicas de algunos efectivos.

El reto de mantener la competitividad

A pesar de este escenario adverso, el Málaga confía en su capacidad para competir. El equipo ha mostrado una notable solidez en las últimas jornadas, logrando resultados positivos ante rivales complicados.

Sin embargo, el desafío ahora es mayor. Sin dos de sus futbolistas más influyentes, el conjunto deberá apoyarse en el trabajo colectivo para seguir en la pelea. El tramo final del campeonato pondrá a prueba su resiliencia y su ambición por alcanzar el objetivo del ascenso.