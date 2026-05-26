Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, detrás del último premio de LaLiga Hypermotion

Los ya ascendidos a Primera desde Segunda división, podrían embolsarse cerca de 1,8 milllones de euros más si terminan como campeones de la categoría tras la disputa de la última jornada

El Deportivo de La Coruña siguió este pasado domingo el camino del Racing de Santander hace siete días para firmar un histórico ascenso a LaLiga EA Sports. El Deportivo de La Coruña regresa a Primera ocho años después y el Racing de Santander 15 años desde su última estancia en la élite del fútbol español. A pesar de que tanto Deportivo de La Coruña como Racing de Santander ya han celebrado su ascenso a Primera, LaLiga Hypermotion aún no tiene campeón durante la 2025/26 y este se dirimirá el próximo fin de semana.

Deportivo de La Coruña y Racing de Santander buscan ser campeones de LaLiga Hypermotion

La última jornada ha deparado dos encuentros para Deportivo de La Coruña y Racing de Santander que en lo que se refiere a la tensión de los rivales parece sobre el papel muy diferente. El Deportivo de La Coruña recibirá en un Estadio de Riazor que a buen seguro contará con una gran entrada para animar a los de Antonio Hidalgo, a Las Palmas de Luis García. Los canarios aún no han certificado su plaza para el play off de ascenso a Primera y en caso de derrota dependerían de los resultados de sus perseguidores en la tabla para no llevarse un palo de última hora.

El Racing de Santander, también como local en El Sardinero, recibirá al Cádiz. Los de Idiakez ya están salvados después del triunfo del pasado fin de semana ante el Leganés por 3-0. Por tanto, si nos atenemos a lo que se juegan Las Palmas y Cádiz, los canarios deberían salir con el cuchillo entre los dientes ante el Deportivo de La Coruña y los andaluces más 'relajados' ante los santanderinos.

El premio de ser campeón de LaLiga Hypermotion por el que lucharán Deportivo de La Coruña y Racing de Santander

La diferencia entre ser campeón de LaLiga Hypermotion o segundo clasificado es notable. Así, si tomamos como referencia los datos del pasado curso, el campeón se llevaría 15,45 millones de euros por 13,64 del segundo clasificado, es decir, una diferencia de más de 1,8 millones de euros en juego en la última jornada para Deportivo de La Coruña y Racing de Santander. Estos ingresos suponen solo el 15 por ciento de lo que reciben los clubes por parte de los derechos televisivos.

Se podría afirmar por tanto que tanto Deportivo de La Coruña como Racing de Santander ya tienen asegurado como mínimo el botín de 13,64 millones de euros y que en función de lo que ocurra en la última jornada de Liga, se decidirá quién eleva esa cifra en 1,8 millones de euros más. Esta botín de cerca de dos millones de euros repercutirá directamente en el temido límite salarial.

Este concepto es el que indica la cantidad total que pueden gastarse los clubes en una serie de conceptos entre los que se encuentran los fichajes. El estar en puestos de ascenso directo ya supone un importante botín pero el extra de ser campeón además del prestigio que lleva implícito no es nada despreciable para Deportivo y Racing de Santander.