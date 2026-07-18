Nuevo amistoso confirmado del Málaga para la pretemporada antes del arranque de la LaLiga EA Sports

El club malacitano ha anunciado un nuevo rival para la pretemporada 2026/2027: Al-Arabi. Los de Funes ya han confirmado cuatro partidos por delante antes del comienzo de LaLiga EA Sports

El Málaga pone el foco en llegar en la mejor forma posible al comienzo de temporada en su vuelta a LaLiga EA Sports. El conjunto de Funes se medirá al Al-Arabi de Catar el próximo jueves seis de agosto, que tendrá lugar a las 20:00 horas en el Marbella Football Center. Por ello, será el cuarto amistoso junto con el Leicester City, Ceuta y el Al-Ittihad, aprovechando la presencia de diferentes equipos que comienzan el curso en la Costa del Sol.

De esta manera, el Al-Arabi de Catar se enfrentará al Málaga con viejos conocidos de LaLiga EA Sports como Pablo Sarabia y Rodri, con pasado en el Betis y Sevilla. Además, el club malacitano vuelve a apostar por las instalaciones del Marbella Football Center como en las anteriores pretemporadas, con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al arranque de competición, que será en el próximo mes.

El Málaga cierra un nuevo amistoso para la pretemporada

De esta manera, el Málaga ha anunciado el nuevo amistoso para la pretemporada: "El Málaga CF disputará un segundo partido en las instalaciones de Marbella Football Center. Tras los partidos contra el Leicester City, sábado 25 de julio y contra el Al-Ittihad, jueves 30 de julio, el conjunto blanquiazul suma un tercer rival internacional en su preparación estival".

El club malacitano, en un breve comunicado en su página web, ha informado que "el conjunto blanquiazul se medirá al Al-Arabi de la Qatar Stars League el jueves 6 de agosto a las 20:00 horas. Las entradas, gestionadas por Marbella Football Center, estarán disponibles a partir de agosto". Esta será una nueva oportunidad para que los aficionados del Málaga vean de cerca a sus jugadores antes del estreno en LaLiga EA Sports.

Los amistosos y el comienzo exigente de temporada en el Málaga

Por otra parte, cabe recordar que el Málaga se medirá al Ceuta el próximo siete de agosto en el estadio Alfonso Murube, para disputar el Trofeo Ciudad de Ceuta. Esta será la última prueba para el conjunto de Funes antes del arranque de LaLiga EA Sports, que será ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano el 19 de El agosto, modificada la fecha debido al número de jugadores colchoneros que disputarán la final del Mundial 2026.

El Málaga afronta un calendario exigente en su vuelta a Primera División, ya que viisitará al Atlético de Madrid en el Metropolitano, recibirá al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda y se enfrentarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Para ello, el conjunto de Funes espera tener la plantilla prácticamente lista para encarar la competición en LaLiga EA Sports, a falta de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes en agosto.

La situación del Málaga en el mercado de fichajes

En este sentido, el Málaga tan solo ha anunciado el fichaje de Fernando Calero, que llega como agente libre tras finalizar contrato con el Espanyol. El club malacitano ha apostado por su figura que, tras una larga trayectoria en el equipo perico, aportará experiencia al recién ascendido a Primera División. Por otro lado, el conjunto de Funes aprieta para cerrar el fichaje de Juan Cruz, que llegaría cedido a La Rosaleda para la presente campaña.

La llegada de Juan Cruz al Málaga le daría un salto de calidad a la plantilla, ya que es un jugador que podría situarse en ambas bandas y darle diferentes opciones a Funes de cara al once titular. Además, otra de las opciones que manejan desde la dirección deportiva es Diego Rico, que queda libre tras salir del Getafe y podría ser una buena oportunidad de mercado para el conjunto malacitano, que busca reforzar el lateral izquierdo.