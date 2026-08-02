Alarma en el Málaga: las lesiones fuerzan un fichaje inmediato

El Málaga ha dado un giro a su planificación en el mercado de fichajes. Las grandes lesiones que afecta al centro de la defensa ha obligado al club a acelerar la búsqueda de un central para reforzar una plantilla que afronta el inicio de LaLiga con solo dos zagueros plenamente disponibles

La pretemporada del Málaga ha dejado una conclusión clara en los despachos de La Rosaleda: reforzar la defensa se ha convertido en una necesidad inmediata. Lo que hace apenas unos días no figuraba entre las prioridades del club ha pasado a ocupar un lugar preferente en la agenda de la dirección deportiva, condicionada por una preocupante acumulación de lesiones en el centro de la zaga.

El conjunto malaguista afronta la recta final del verano con una situación delicada. En estos momentos, únicamente Fernando Calero y el joven Ángel Recio se encuentran en plenas condiciones físicas para competir desde el inicio de la temporada. Un panorama muy distinto al que esperaba el cuerpo técnico al comienzo de la pretemporada.

Álex Pastor continúa inmerso en la fase final de su recuperación después de permanecer cerca de un año alejado de los terrenos de juego, por lo que todavía necesitará tiempo antes de regresar a la competición oficial. Diego Murillo también sigue trabajando para dejar atrás sus problemas físicos y, aunque evoluciona dentro de los plazos previstos, aún no estará disponible a corto plazo. A ello se suma la lesión muscular de Moussa Diarra, afectado por unas molestias en el gemelo que le impedirán participar durante buena parte de la preparación estival.

La única noticia positiva llega con Einar Galilea. El central vasco ya se ha reincorporado a los entrenamientos junto al resto del grupo, aunque su preparación ha quedado condicionada tras perderse una parte importante de la pretemporada, por lo que su estado físico todavía genera algunas incógnitas.

Giro en la planificación del mercado

Las circunstancias han obligado al Málaga a modificar su estrategia. Loren Juarros había defendido hace apenas unos días que la posición de central estaba suficientemente cubierta, pero el escenario ha cambiado de forma radical. Ahora, desde la dirección deportiva se reconoce que el mercado continúa abierto y que el club estudiará cualquier oportunidad que pueda mejorar la plantilla.

El objetivo está bastante definido. La prioridad pasa por incorporar un defensa con perfil zurdo, una característica que actualmente solo reúne Galilea dentro de la plantilla. El cuerpo técnico considera que ese equilibrio puede resultar clave para afrontar una temporada exigente en Segunda División.

Las salidas, imprescindibles para poder fichar

El margen de maniobra, sin embargo, no depende únicamente de encontrar al candidato adecuado. El Málaga cuenta actualmente con 26 fichas profesionales, una más de las permitidas tras la llegada de José Salinas, que todavía espera recibir dorsal del primer equipo.

Esta situación obliga al club a aligerar la plantilla antes de realizar nuevos movimientos. Como mínimo será necesaria una salida para formalizar la inscripción de Salinas y, si finalmente aterriza un nuevo central, deberán producirse al menos dos bajas. Todo ello sin renunciar a otra de las posiciones marcadas en rojo por la dirección deportiva: la incorporación de un mediocentro de perfil defensivo.

Carlos Domínguez aparece en el radar

Entre los nombres que maneja el Málaga figura el de Carlos Domínguez. El defensa del Celta de Vigo, de 25 años, es uno de los futbolistas que más gusta en La Rosaleda para reforzar el eje de la defensa.

Formado en la cantera celeste y con contrato en vigor hasta 2028, el zaguero acumula más de 60 encuentros en Primera División. Durante la pasada temporada disputó 13 partidos, desempeñando principalmente un papel de relevo en el perfil izquierdo de la defensa. Su experiencia en la élite y su condición de central zurdo encajan con las necesidades que ha detectado el Málaga.

A poco más de dos semanas para comenzar el campeonato frente al Atlético de Madrid, el club blanquiazul ha pisado el acelerador. La defensa, que hace unos días parecía una demarcación cerrada, se ha convertido ahora en el principal foco de atención de un mercado que promete movimientos en La Rosaleda.