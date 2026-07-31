Funes no se muerde la lengua y avisa al Málaga: "Nos ayudará a tomar decisiones"

Juanfran Funes aprovechó el empate del Málaga CF ante el Al-Ittihad (2-2) para lanzar un claro mensaje a su plantilla. El técnico aseguró que la pretemporada está dejando 'evidencias' que serán clave para tomar decisiones, al tiempo que celebró el buen estreno de Calero y Salinas

El Málaga CF continúa avanzando en su preparación, pero el empate (2-2) frente al Al-Ittihad dejó mucho más que un simple resultado. Tras el encuentro, Juanfran Funes aprovechó su comparecencia para enviar un mensaje claro a su plantilla y, de paso, a la dirección deportiva, en un momento en el que el club sigue inmerso en la operación salida del mercado de fichajes.

El técnico blanquiazul restó importancia al marcador, aunque reconoció que los amistosos están sirviendo para sacar conclusiones importantes de cara al inicio de la temporada. "Ha sido un partido muy interesante. Se repiten evidencias y eso consolida la tendencia. Nos ayuda a tomar decisiones", aseguró el entrenador, dejando entrever que el rendimiento de algunos futbolistas está siendo determinante para definir el futuro de la plantilla.

Funes insistió en que la pretemporada tiene precisamente ese objetivo: evaluar al equipo y detectar qué aspectos deben corregirse antes del arranque liguero. "Hay cosas que se repiten en el tiempo y eso nos llevará a tomar el mejor camino que creamos. Para eso están los partidos de pretemporada", explicó.

La reacción tras el descanso convence al técnico

Pese a las dudas mostradas durante la primera mitad, el entrenador se marchó satisfecho con la respuesta del equipo después del descanso. El Málaga mejoró notablemente su juego, encontró mayor fluidez en la circulación del balón y logró igualar el encuentro gracias a los tantos de Adrián Niño y Joaquín Muñoz. "Contentos por la segunda mitad. Hemos sido más nosotros, sobre todo conectando por el eje. Ahí somos diferenciales, teniendo mucha fluidez. Eso nos ha dado la oportunidad de empatar el partido y de disfrutar de nuestros mejores minutos", valoró Funes.

El cambio de imagen permitió al conjunto malaguista dominar el ritmo del partido y ofrecer una versión mucho más cercana a la que el cuerpo técnico pretende consolidar durante la temporada.

Calero y Salinas dejan buenas sensaciones en su estreno

El encuentro también sirvió para ver por primera vez con la camiseta blanquiazul a dos de los fichajes del verano: Fernando Calero y José Salinas. Ambos debutaron con buenas sensaciones y recibieron el respaldo público de su entrenador.

Funes destacó que los dos futbolistas encajan a la perfección en la idea de juego que quiere implantar. "Calero y Salinas han debutado hoy. Son dos jugadores que están muy cerca de nuestro modelo y refuerzan la idea que tenemos en nuestra cabeza", señaló.

El técnico elogió especialmente el rendimiento del lateral izquierdo. "Salinas ha demostrado una profundidad terrible, rompiendo por dentro y por fuera; nos dará muchas cosas. Ya se ha visto también la suficiencia que tiene Calero con el balón. Estamos contentos y se irán adaptando poco a poco", concluyó.

Con varios futbolistas todavía pendientes de resolver su futuro y la plantilla aún en construcción, las palabras de Juanfran Funes dejan claro que la pretemporada está siendo mucho más que una puesta a punto física: cada amistoso cuenta y cada actuación puede marcar el destino de los jugadores en el nuevo proyecto del Málaga CF.