Funes avisa antes de visitar al Almería en la final del playoff de ascenso a Primera División: "Tenemos claro lo que tenemos que hacer"

Funes afronta la víspera del duelo decisivo con un mensaje de calma, mesura y convicción, recordando que "lo más difícil llega ahora" y apela al sentimiento colectivo para firmar un partido de llevar al equipo a Primera División: "Sí puedo asegurar que nos vamos a dejar todo y vamos a pelear hasta el último minuto"

Funes ha hablado en la previa del decisivo encuentro entre el Almería y Málaga. Los malacitanos visitan a los de Rubi tras el 1-1 de La Rosaleda, por lo que todo se decidirá en el partido correspondiente a la vuelta del playoff de ascenso a Primera División. De esta manera, el técnico de Loja ha comparecido en rueda de prensa para valorar el choque de mañana sábado, destacando el estado de su equipo antes de la gran cita.

En este sentido, Funes ha apuntado que en un partido como el de mañana "tenemos que tener mesura y tranquilidad". El técnico del Málaga reconoció que el Almería es "el mejor local de la categoría, y eso nos tiene que llevar a saber que lo más difícil llega ahora"

Funes: "No son tantas las veces que se pueda disfrutar de lo que estamos viviendo ahora"

En primer lugar, Funes hizo una valoración del encuentro mañana en Almería: "Es algo muy emotivo para todos. Son jugadores que van a estar mucho tiempo en el fútbol profesional, pero igual no son tantas las veces que se pueda disfrutar de lo que estamos viviendo ahora. Tenemos que tener muy presente que desde la tranquilidad se toman las mejores decisiones. Pueden ser decisiones trascendentales".

Sobre los nervios, el técnico del Málaga ha sido claro: "Tenemos que tener mesura y tranquilidad. Hay que pensar qué nos llevó a esta situación. El ir juntos y el sentimiento colectivo. Que nos sirva como entrenamiento todo lo que hemos vivido antes. El equipo tiene que seguir estando por encima de todo. Mucha tranquilidad. Sé que puede parecer tremendo, pero nos da tranquilidad verles entrenar y verles jugar".

Funes: "Ellos tienen muchas ventajas que se ganaron en la competición"

Funes no quiso dar pistas por el once titular: "Mañana van a jugar todos. La cantidad de presión es la que uno sea capaz de gestionar. Ellos no tienen presión ninguna. Las matemáticas dicen que no necesitan marcar gol para ser de Primera. Por eso las matemáticas les dan tantas opciones. Son el mejor local de la categoría y eso nos tiene que llevar a saber que lo más difícil llega ahora".

En este sentido, el entrenador de Loja apuntó que "el partido decisivo no puede ser el más fácil. Ellos tienen muchas ventajas que se ganaron en la competición. Asumimos la realidad de que para ellos el contexto ahora mismo es más fácil que para nosotros. Pero vamos a hacer nuestro partido allí y tenemos claro lo que tenemos que hacer".

Funes: "Tenemos que salir a ganar y llevamos mucho con ese pensamiento fuera de casa"

Funes, tras el 1-1 de la ida, afirmó que "es normal que ellos quieran intentar resolver cuanto antes. Sus primeros minutos van a ser muy fuertes. No van a especular. No tienen esa necesidad. Igual eso hace un partido más abierto y complejo. Tendremos que estar a un gran nivel. Lo bonito de esto es que vivir situaciones límite antes nos ha preparado para este encuentro".

El técnico del Málaga alentó a los suyos: "Tenemos que salir a ganar y llevamos mucho tiempo con ese pensamiento fuera de casa. No le puedo asegurar a nadie que cuando acabe el partido estemos en Primera, pero sí puedo asegurar que nos vamos a dejar todo y vamos a pelear hasta el último minuto. No vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a poner todo de nuestra parte para que pase. Lo que venga detrás lo descubriremos cuando termine el partido".

Funes: "El Almería tiene un banquillo muy capacitado para cambiar el partido"

Funes confiesa los distintos escenarios que han trabajado: "Hemos trabajado también diferentes estructuras. Hemos vivido muchas situaciones que pueden estar presentes. Lo hemos visualizado todo. Siempre pensamos en ganar el partido, pero que nadie se sorprenda si hay un momento en el encuentro en el que necesitamos que ellos no marquen".

Destaca también que el Almería tiene "un banquillo muy capacitado para cambiar el partido. Hemos trabajado escenarios en los que necesitemos sacar el pico y la pala, y comportamientos de orden y rigurosidad. Sabemos que son un equipo que, cambiando ciertos jugadores, tiene la capacidad de cambiar el rumbo de los encuentros".