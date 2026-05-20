La 'amenaza' cumplida de Jesé Rodríguez en Las Palmas

El jugador canario está a solo dos goles de los 11 que marcó en su última campaña en Gran Canaria. En dicha campaña (2021/22) se quedó a las puertas del ascenso a Primera en el play off

Las Palmas realizó un movimiento en el mercado de fichajes del pasado verano que daba tanta ilusión como miedo a la afición de Gran Canaria. A Las Palmas regresaba en la que era su tercera etapa Jesé Rodríguez. El que fuera designado en su momento como sucesor de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid pero que por diferentes circunstancias no cumplió las expectativas, regresaba a Las Palmas con la misión de tirar del equipo y llevarlo de vuelta a Primera.

A falta de dos jornadas para el final de la Liga regular en LaLiga Hypermotion, Jesé Rodríguez suma unos nada despreciables nueve goles en 31 participaciones en el campeonato. Jesé Rodríguez se ha reencontrado a si mismo y está a tan solo dos tantos de su mejor registro goleador en Las Palmas. Por delante les quedan a los canarios dos duelos claves ante Real Zaragoza y ante el Deportivo de La Coruña.

Jesé Rodríguez consigue cambiar la opinión de la afición de Las Palmas

En julio de 2025 fue presentado Jesé Rodríguez en Las Palmas y no fueron pocas las voces que no se mostraron muy a favor de la vuelta del canario a sus 32 años. El propio Jesé Rodríguez apostó el día de su presentación por cambiar esas opiniones negativas a base de trabajo: "Todas las opiniones son respetables. Ahora lo que me toca a mi es demostrarlo en los entrenos, demostrarlo en el campo, de que todas estas opiniones, revertirlas a que sí confíen en mi y me apoyen cuando yo rinda. No pasa nada, cada uno tiene su opinión. Hay que echarle ganas y corazón".

Además, Jesé Rodríguez habló de la madurez con la que llegaba a Las Palmas y a esta le sumaba las ganas de un canterano que ya tenía mucho conocimiento del mundo del fútbol: "Con la madurez de que ya tengo 32 años, he estado en ligas muy diferentes, en países diferentes y con la ilusión de un canterano pero con la veteranía de un hombre".

Jesé Rodríguez ya le marcó a Real Zaragoza y Deportivo de La Coruña

Jesé Rodríguez no lo ha tenido ni mucho menos sencillo en Las Palmas ya que no fue hasta noviembre cuando empezó a contar con más minutos a las órdenes de Luis García. El técnico de Las Palmas alabó en varias ocasiones el trabajo de Jesé Rodríguez pero este no se veía recompensando con minutos hasta que llegó una serie de 28 encuentros consecutivos defendiendo el canario los intereses del equipo de su tierra sobre el terreno de juego.

Jesé Rodríguez se estrenó con Las Palmas ante la Cultural Leonesa con un doblete que ayudó al 4-0 definitivo. Pero Jesé Rodríguez no se quedó ahí y es que el que fuera canterano del Real Madrid ya sabe lo que es marcarle a los dos rivales que le quedan a Las Palmas para cerrar la temporada regular, Real Zaragoza y Deportivo de La Coruña. Estrenó el 2026 Jesé Rodríguez marcándole a zaragocistas y deportivistas por lo que repetir ese hito sería la mejor noticia para Las Palmas.

El amargo recuerdo de Jesé Rodríguez en el play off de ascenso con Las Palmas

La última temporada en la que Jesé Rodríguez estuvo en Las Palmas fue en la 2021/22 y ahí el canario marcó 11 goles (su mejor registro goleador con Las Palmas). Esos goles no ayudaron a que Las Palmas pudiese conseguir el ansiado ascenso a Primera de la mano de García Pimienta ya que en la semifinal el Tenerife apeó a los de Gran Canaria. Ese fue el último partido de Jesé Rodríguez antes de regresar el pasado verano.

Ahora Jesé Rodríguez tiene la oportunidad de volver a meter a Las Palmas en el play off de ascenso y para ello debería cuanto menos sacar un punto más que los que haga el Burgos de Ramis que ahora es séptimo. El gol averaje entre Las Palmas y Burgos está empatado en lo particular ya que el empate a cero fue el resultado tanto en Gran Canaria como en El Plantío.

Si hablamos de diferencia de goles, Las Palmas tiene +16 por +12 del Burgos por lo que en caso de empata a puntos este favorecería a los canarios. Un triunfo el próximo fin de semana ante un Real Zaragoza que apura sus opciones de permanencia, supondría casi el garantizarse de manera virtual el poder disputar el play off de ascenso a Primera.