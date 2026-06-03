Luis Suárez acerca al Almería a otro ingreso millonario por su posible fichaje por el Fenerbahçe

El delantero colombiano alcanza un acuerdo con el proyecto de Hakan Safi, aunque la operación depende de las elecciones del club turco y del Sporting CP, mientras que el conjunto andaluz espera obtener un buen beneficio tras acordar el 10% de su venta

La UD Almería vuelve a mirar de reojo al mercado internacional. Según informa Fabrizio Romano, Luis Javier Suárez ha alcanzado un acuerdo en términos personales con el proyecto del Fenerbahçe respaldado por el candidato presidencial Hakan Safi.

La operación todavía no está cerrada. El fichaje del delantero colombiano depende del resultado de las elecciones presidenciales del club turco y de que el Sporting CP acepte una compensación económica. En Almería, mientras tanto, siguen muy atentos: el club rojiblanco conserva un 10% de la plusvalía de una futura venta.

Luis Suárez acepta el proyecto de Hakan Safi en el Fenerbahçe

El movimiento tiene una lectura claramente electoral. Hakan Safi quiere convertir a Luis Javier Suárez en uno de los grandes golpes de su candidatura a la presidencia del Fenerbahçe. El colombiano ya habría dado el visto bueno al proyecto y a las condiciones personales, pero todo queda condicionado al desenlace institucional del club de Estambul.

Si Safi gana las elecciones, el Fenerbahçe activará la ofensiva por el delantero. Si no lo hace, el escenario podría cambiar por completo. Por eso, a día de hoy, la operación está avanzada en la parte del jugador, pero no cerrada a nivel de clubes.

El segundo obstáculo es el Sporting CP. El conjunto portugués tiene a Suárez bajo contrato hasta 2030 y no está obligado a vender. Su cláusula de rescisión asciende a 80 millones de euros, una cifra que marca la posición de fuerza del club lisboeta en cualquier negociación.

El Almería puede volver a hacer caja con Luis Suárez

La noticia también tiene impacto directo en el Almería. El club andaluz traspasó a Luis Suárez al Sporting en el verano de 2025, en una operación que se convirtió en una de las ventas más importantes de su historia reciente.

El acuerdo dejó una cantidad fija superior a los 20 millones, variables por rendimiento y una cláusula clave: el Almería se guardó un 10% de la plusvalía de una futura venta. Eso significa que, si el Sporting vende al delantero por una cantidad superior a la que pagó, el club rojiblanco ingresará una parte de esa diferencia.

El mecanismo es sencillo. Si el Fenerbahçe paga una cifra elevada por Suárez, el Almería recibirá dinero sin participar en la negociación. Actualmente, según el portal especializado Transfermarkt, el delantero tiene un valor de 30 millones de euros, lo que equivaldría a 3 millones para los andaluces.

Para un club como el Almería, que está inmerso en los 'playoff' de ascenso a LaLiga, puede ser un buen ingreso de cara al verano. La entidad ha construido en los últimos años un modelo muy rentable alrededor de la compra, desarrollo y venta de delanteros.

Suárez se revaloriza en Portugal tras salir de LaLiga Hypermotion

Luis Javier Suárez llegó al Sporting CP después de firmar una temporada espectacular con el Almería. En el curso 2024/25 fue uno de los grandes nombres de LaLiga Hypermotion y acabó saliendo hacia Portugal para ocupar el espacio dejado por Viktor Gyökeres.

El reto no era menor. El sueco había sido una referencia absoluta en Lisboa, pero Suárez respondió con goles desde el inicio. Esta temporada ha dejado unos números estelares, con 38 goles y 8 asistencias en 53 partidos.

Su impacto ha sido tal que el mercado vuelve a llamar a su puerta apenas una temporada después de su llegada. El Fenerbahçe no busca solo un delantero centro, sino un futbolista con producción inmediata, experiencia europea y capacidad para liderar el ataque.

El Sporting tiene la llave de la negociación por Luis Suárez

Aunque el jugador haya llegado a un acuerdo con el proyecto de Safi, la decisión final pasa por el Sporting. El club portugués no tiene necesidad de vender barato y sabe que Suárez es un activo importante.

La cláusula de 80 millones funciona como escudo, pero no necesariamente como precio real de mercado. En este tipo de operaciones, la negociación suele moverse por debajo de la cláusula, aunque el Sporting exigirá una cantidad alta para dejar salir a su delantero.

La situación del Fenerbahçe también añade incertidumbre. El club turco necesita saber quién gobernará la entidad antes de cerrar una operación de este nivel. Si Hakan Safi gana, Suárez pasará a ser una prioridad inmediata. Si no, el acuerdo personal podría quedar en nada.

Mientras tanto, el Almería espera para recibir su beneficio acordado, a la par que piensa en la eliminatoria frente al Castellón, donde el regreso a Primera división es el objetivo prioritario en Andalucía.