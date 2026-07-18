La respuesta del Almería al Valencia en un nuevo intento por el fichaje de Daijiro Chirino

El conjunto indálico, según ha apuntado el periodista Matteo Moretto, habría vuelto a rechazar la propuesta de tipo verbal lanzada desde Mestalla. La intención de lo andaluces es de que no salga

El Valencia está teniendo unos días ajetreados en las oficinas, más concretamente en su dirección deportiva. Tras ver como se le escapaba el fichaje del lateral derecho Thomas Meunier con un gran Mundial a sus espaldas (terminó firmando por el Sunderland), el Valencia sigue buscando un lateral derecho para Carlos Corberán. Uno de los nombres que tiene el Valencia en su agenda es el del jugador de Países Bajos, Daijiro Chirino.

El lateral derecho que pertenece al Almería es uno de los deseos de Carlos Coberán para reforzar la línea defensiva pero según las últimas informaciones ofrecidas por el periodista Matteo Moretto, parece que los indálicos no lo pondrán sencillo.

Daijiro Chirino, un complicado fichaje para el Valencia

El interés del Valencia por Daijiro Chirino viene desde principios de este mes de julio y en principio iba a ser uno más para Corberán junto a Meunier. El cambio de planes del francés ha provocado que el Valencia tenga que poner más carne en el asador por hacerse con los servicios del neerlandés de 24 años. Daijiro Chirino tiene contrato con el Almería hasta junio de 2030.

El último intento del Valencia en relación al fichaje de Daijiro Chirino sería a través de una propuesta verbal. El Almería, que pagó en el verano de 2025 un montante de dos millones de euros, no tiene intención de dejar salir a Daijiro Chirino. El club indálico ha rechazado la última propuesta verbal del Valencia. El Almería tiene claro que Daijiro Chirino debe ser una pieza importante en un nuevo intento por el ascenso a Primera división tras dos cursos en los que se quedó a las puertas a través del play off.

Daijiro Chirino, el pretendido por el Valencia

El mercado de fichajes del Valencia

El Valencia, con el ecuador del mes de julio ya superado, ha cerrado la incorporación de Ryunosuke Sato que llega para reforzar el extremo izquierdo tras pagar los valencianistas cuatro millones de euros. Además, a la disciplina de Carlos Corberán han ganado Justin de Haas como central libre del Famalicao portugués y Aliou Dieng, también como agente libre desde el Al Ahly.

En el apartado de salidas, el Valencia informó este mismo sábado de la salida de Cenk Özkacar rumbo al Trabzonspor de la Superliga de Turquía después de que el turco acumulase dos temporadas cedidos lejos de Mestalla. Por tanto, el Valencia seguirá trabajando en un verano que apunta a ser muy largo porque el Mundial influye en el precio de ciertos jugadores.