El Valencia cierra a su lateral derecho, pero va a por otro más

El club de Mestalla ha llegado a un principio de acuerdo con Thomas Meunier condicionado a que el belga supere las pertinentes pruebas médicas, pero el Valencia CF quiere fichar a otro lateral derecho lo que le ha llevado a preguntar por la situación de Daijiro Chirino

El Valencia CF ha comenzado la pretemporada la cual ha estado marcado por las novedades de Justin de Haas, Aliou Dieng y Sato y el regreso de Guido Rodríguez. Unos refuerzos que están a punto de aumentar en las próximas horas ya que el club de Mestalla ha dado pasos adelante en la incorporación de Thomas Meunier la cual queda a expensas de que el belga supere el reconocimiento médico. No se prevé que ese movimiento sea el único del Valencia CF en el lateral derecho ya que el club ha preguntado también por Daijiro Chirino.

El fichaje de Thomas Meunier por el Valencia CF, a punto

El Valencia CF tenía como prioridad absoluta el reforzarse con un lateral derecho en este mercado de fichajes de verano. El club de Mestalla ha valorado diversas opciones, pero al final se ha decantado por la contratación de Thomas Meunier, internacional por la selección de Bélgica y que la pasada temporada jugó en el Lille de la Ligue 1 de Francia.

El Valencia CF llega negociando varias semanas con Thomas Meunier, que es agente libre tras acabar contrato con el Lille, pero es en las últimas horas cuando ha habido un entendimiento total. El lateral derecho, de 34 años, se unirá al Valencia CF siempre y cuando supere el reconocimiento médico el cual ahora no puede hacer porque se encuentra disputando el Mundial 2026 con Bélgica.

El Valencia CF necesitaba mejorar la posición de lateral derecho después de que se hayan marchado Thierry Correia y Renzo Saravia los cuales acabaron contrato y con los que el club decidió no seguir contando.

A pesar del fichaje de Thomas Meunier, el Valencia CF no se detiene ahí ya que sondea la incorporación de un lateral derecho más que complemente al belga.

El Valencia CF se fija en Daijiro Chirino, lateral derecho de la UD Almería

El mercado del Valencia CF no está ni siquiera cerca de detenerse si bien es cierto que el club ahora se va a poner manos a la obra para intentar dar salida a todos aquellos jugadores que no entran en los planes de su entrenador Carlos Corberán. Un técnico que ve con buenos ojos añadir otro lateral derecho a su plantilla, siendo uno de los sondeados, según informa Tribuna Deportiva, Daijiro Chirino, de la UD Almería.

El Valencia CF ha preguntado a la UD Almería por la situación contractual de Daijiro Chirino, pero la operación ahora mismo está complicada ya que el equipo andaluz exige un traspaso para dar luz verde a la salida del neerlandés de 24 años.

La UD Almería se gastó 2 millones de euros en el fichaje de Daijiro Chirino en el verano de 2025. Por tanto, la operación no saldría por menos de ese dinero más cuando el neerlandés viene de ser muy importante en el equipo andaluz con el que ha disputado 37 partidos y 2.386 minutos en los que ha marcado 3 goles y ha dado 1 asistencia. Rendimiento que ha provocado que el Valencia CF lo quiera fichar.