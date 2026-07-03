Justin de Haas, ambicioso, y Dani Raba, abierto a quedarse en el Valencia

El central se ha mostrado entusiasmado por su fichaje por el club de Mestalla con el que espera dar el mejor rendimiento posible, mientras que el atacante, que ha pasado el reconocimiento médico antes de comenzar la pretemporada, ha asegurado que si por él fuera se quedaba en el equipo

Nuevo día lleno de novedades en el Valencia CF quien ha presentado a uno de sus fichajes de cara a la próxima temporada, Justin de Haas, y que ha visto cómo han seguido llegando jugadores para pasar los reconocimientos médicos previos a comenzar la pretemporada en donde el protagonista ha sido Dani Raba, que al contrario que su compañero Baptiste Santamaria, que ha optado por el silencio, ha dicho que se quiere quedar en el equipo que entrena Carlos Corberán.

Justin de Haas, ambicioso

El Valencia CF ha presentado de manera oficial a Justin de Haas, quien ha sido fichado como agente libre después de acabar contrato con el Famalicao de Portugal. El central ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación mostrándose muy ambicioso de cara a la temporada que se avecina.

"El objetivo a largo y corto plazo siempre es el mismo. De primeras tengo que empezar bien. Quiero integrarme bien en el equipo. Todo el mundo tiene que saber mis virtudes y mis defectos. Todos conocemos la historia del Valencia y es una historia grande, tenemos que lograr que el Valencia esté a la altura de su historia", ha dicho el defensa que firma con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2030.

Un Justin de Haas quien también ha dicho que no tiene en cuenta las anteriores temporadas en las que el equipo que entrena Carlos Corberán ha estado coqueteando con el descenso a Segunda división. "No me gusta mirar hacia atrás, solo miro hacia adelante para mejorar. Yo daré lo máximo para ayudar al equipo".

Justin de Haas está llamado a elevar el nivel en el centro de la defensa del Valencia CF. Una posición en la que el equipo que entrena Carlos Corberán ha tenido bastante problemas durante la anterior campaña.

Santamaria opta por el silencio y Raba por decir que se quiere quedar

Al margen de la presentación oficial de Justin de Haas, la jornada en el Valencia CF también ha estado marcada porque los futbolistas de la plantilla han estado pasando los reconocimientos médicos antes de iniciarse los entrenamientos de pretemporada. En este aspecto han acaparado la atención algunos de los potenciales descartes: Baptiste Santamaria y Dani Raba.

Actitud muy diferente de los dos futbolistas cuando han sido preguntados por su futuro. Baptiste Santamaria ha optado por no responder nada, mientras que Dani Raba sí se ha mojado y ha mostrado su predisposición q seguir en el equipo valenciano, siguiendo así la estela de lo que dijo su compañero Jesús Vázquez hace unas horas. "Muy contento y con muchas ganas de empezar. Por supuesto que me gustaría".

Tanto Baptiste Santamaria como Dani Raba no entraron en los planes del entrenador Carlos Corberán durante la temporada pasada y ambos cuentan con muchas papeletas para abandonar el Valencia CF en este mercado de fichajes de verano. El club de Mestalla trabaja en ellos y en otro jugadores para liberar fichas que pueden permitir realizar fichajes de cara a una temporada en donde el objetivo es alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.