Lluvia de ofertas al Betis tras la decisión definitiva con Guilherme Fernandes

La entidad verdiblanca le ha comunicado al meta que debe buscarse equipo y ya han llamado a la puerta del Betis clubes de Segunda y de Portugal, lo que asegura rédito directo o más adelante con un elevado porcentaje de su pase

Guilherme Fernandes, como reveló ESTADIO Deportivo, se encontraba a la espera de una reunión pendiente con el Betis para conocer su decisión y, a partir de ahí, resolver su futuro inmediato.

Todo apuntaba a que, tras no ejecutar el Valladolid la opción de compra de 500.000 euros, no entraba en los planes para el primer equipo, pues Manu González es el elegido para ejercer de tercer portero tras la salida de Adrián, por detrás de Álvaro Valles y Pau López, y es lo que finalmente le ha comunicado el club.

En la conversación entre las partes, como ha podido esta redacción, se le trasladó a su agencia de representación que debe buscar equipo, y al meta luso no le faltan pretendientes, con especial interés en Segunda división y en su país de origen.

El Marítimo luso se posiciona para fichar a Guilherme Fernandes

De este modo, ya ha trascendido el nombre de tres clubes portugueses, el Gil Vicente, el Estrela Amadora, al que el Betis le pagó 50.000 euros para hacerse con sus servicios, y el Marítimo. Este último sería el mejor posicionado en tierras lusas para hacerse con sus servicios tras la salida de su meta titular la pasada campaña. Samuel Silva. Guilherme compartiría vestuario y competiría por un puesto con el exsevillista Alfonso Pastor.

A priori, al meta lisboeta le gustaría continuar en España y lo cierto es que su notable rendimiento el curso pasado en Segunda división con los pucelanos ha despertado la atención de numerosos clubes y tres ya han dado un paso al frente con contactos con el Betis para preguntar por las condiciones y presentar su candidatura, casos, según apunta El Desmarque, de Albacete, Córdoba y Andorra.

Las dos fórmulas manejadas por el Betis

La intención del Betis, una vez perdida la posibilidad de ingresar los 500.000 euros esperados de la opción de compra, finalmente declinada, es obtener rédito con su traspaso definitivo, pues solo le queda un año de su contrato.

Tampoco descarta, en el caso de que no haber ofertas con cuantía, la alternativa de no cobrar por su venta a cambio de reservarse un elevado porcentaje de su futura venta, como ya hizo con otros futbolistas como Rober González, Ismael Sierra o Juan Cruz, entre otros, con los que se guardó una porción del 40%.

La idea es que este asunto no tarde en resolverse, pues a Guilherme Fernandes le gustaría conocer su destino cuanto antes para poder realizar la pretemporada con su nuevo equipo.

El meta, tras firmar su renovación hasta el 30 de junio de 2027, puso rumbo el verano pasado al Valladolid y fue titular prácticamente indicutible, con actuaciones muy destacadas, sobre todo, en el primer tramo de la competición, que lo situó en el escaparate pese a la discretísima campaña de los albivioletas.