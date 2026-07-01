El Valencia vuelve a ver que tocan a Javi Guerra: plan del Barça para ficharlo

La dirección deportiva del club catalán, liderada por Deco, ya ha mostrado en semanas pretéritas su gusto por el centrocampista quien ha manifestado su deseo de continuar en el Valencia CF. El Barça, a pesar de ello, le pone sobre la mesa un contrato por seis temporadas al jugador

No va a tener un verano tranquilo el Valencia CF con Javi Guerra ya que no hay semana que el centrocampista no sea objetivo de un gran club de Europa que lo considera lo suficientemente bueno para formar parte de su plantilla. Se sabe que el valenciano es seguido por equipos de la Premier League y la Serie A, pero es el FC Barcelona y su director deportivo, Deco, quien más está insistiendo por Javi Guerra quien incluso tiene una propuesta del club catalán sobre la mesa.

Y es que en el FC Barcelona Javi Guerra gusta mucho y es considerado un futbolista que podría elevar el nivel en la sala de máquinas del equipo que entrena Hansi Flick. Tanto es así que la dirección deportiva liderada por Deco, con la que se ha reunido el entorno y los representantes de Javi Guerra en estas últimas semanas, le ha puesto sobre la mesa al centrocampista un contrato por seis temporadas según informa Plaza Deportiva.

Una operación que requeriría de la aprobación de un Javi Guerra que en las últimas semanas siempre ha manifestado su deseo de quedarse en el Valencia CF con el que recientemente renovó y con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029.

La postura del Valencia CF con Javi Guerra: se remite a su cláusula de rescisión

El Valencia CF se mantiene ajeno a todo el ruido que hay en torno a la figura de Javi Guerra en el mercado de fichajes. Por el momento, el club de Mestalla no ha recibido ninguna oferta por el centrocampista por el cual no piensa negociar ya que lo considera como una pieza fundamental de cara a la próxima temporada en donde el equipo que entrena Carlos Corberán quiere ser más ambicioso en el plano deportivo si bien es cierto que todo queda a expensas de la inversión que haya la propiedad: Meriton y Peter Lim.

De este modo, la postura del Valencia CF con Javi Guerra sigue siendo la misma que en semanas anteriores: se remite a la cláusula de rescisión que actualmente está en 40 millones de euros. Con todo, esta cantidad de dinero tiene truco ya que se elevará en las próximas semanas. Una vez finalice el actual mes de julio y se entre en el mes de agosto la cláusula de rescisión de Javi Guerra quedará fijada en los 60 millones de euros. Por tanto, el tiempo corre a favor de un Valencia CF que no tiene en sus planes dar salida a Javi Guerra.

Una de las razones por las que el Valencia CF valora la salida de Javi Guerra se debe a que en el club de Mestalla consideran que el centrocampista, a sus 23 años recién cumplidos, está en un momento de crecimiento, más después de su debut con la Selección Española, lo que puede provocar que se precio de mercado aumente en próximas ventanas siempre y cuando siga jugando bien y teniendo mucho protagonismo en el equipo que entrena Carlos Corberán.