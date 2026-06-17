Reunión con el representante de Javi Guerra para valorar su fichaje

El centrocampista tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2029 y ya ha manifestado que se quiere quedar. Sin embargo, en las últimas horas, el FC Barcelona y Deco, el director deportivo de la entidad catalana, han pedido información sobre su situación deportiva y contractual

En el Valencia CF saben perfectamente que Javi Guerra es un futbolista sumamente atractivo y que está en la agenda de varios clubes grandes de Europa que consideran su fichaje siempre y cuando las condiciones les encaje dentro de su plan en el mercado. No han tardado en producirse los primeros movimientos por el centrocampista, siendo el FC Barcelona y su director deportivo Deco quien ha mantenido contactos con el entorno del futbolista.

Deco, director deportivo del FC Barcelona, ha tenido una reunión con el representante de Javi Guerra, Javier Garrido, y el padre del propio futbolista tal y como informa Tribuna Deportiva. Un movimiento que ha realizado el club catalán para demostrarle al entorno del jugador que lo tiene en su agenda, que está interesado en él, y también para conocer la situación deportiva y contractual del centrocampista del Valencia CF.

El Valencia CF no tiene planes de vender a Javi Guerra en este mercado de fichajes de verano

El Valencia CF, por el momento, se mantiene al margen de cualquier tipo de movimiento que hagan otros equipos por Javi Guerra. Al margen del FC Barcelona, otro de los clubes que ha sondeado al centrocampista es el Nápoles.

El club de Mestalla no tiene en su mente traspasar al centrocampista al que tiene bien atado y blindado con un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y una cláusula de rescisión que se eleva a los 100 millones de euros.

Por otro lado, el Valencia CF también cuenta con que el propio Javi Guerra ya ha manifestado que quiere quedarse, al menos, una temporada más. El centrocampista así lo afirmó cuando fue llamado para formar parte del grupo de apoyo que ayudó a la Selección Española a preparar el Mundial 2026: "Tengo contrato. Renové el año pasado, entonces creo que está claro que quiero quedarme aquí".

Javi Guerra, a sus 23 años, está llamado a ser uno de los jugadores más importantes en el equipo que entrena Carlos Corberán durante la próxima temporada. El centrocampista tuvo una última campaña llena de altibajos, pero en la que terminó siendo importante para ayudar al club a conseguir la permanencia en Primera división. Al final jugó 40 partidos y 2.359 minutos en los que marcó 4 goles y dio 6 asistencias.

Dicho rendimiento, como no puede ser de otra manera, no ha pasado desapercibido entre algunos clubes de la UEFA Champions League. Tanto el FC Barcelona como el Nápoles están muy pendientes del centrocampista, pero ninguno está por la labor de llegar a las altas exigencias que tiene el Valencia CF para dar luz verde a su traspaso.

De este modo, lo normal es que Javi Guerra se quede, al menos, una temporada más en un Valencia CF en donde tendrá que liderar un centro del campo en el que está en duda la continuidad de Guido Rodríguez al que el club de Mestalla intenta convencer para que siga en el equipo después de haber sido una pieza clave la temporada pasada.