El Valencia cambia de objetivo para el lateral y tendría ya un acuerdo por Pablo Maffeo

El club de Mestalla tiene muy encarrilada la llegada del lateral catalán, por quien habría alcanzado un acuerdo con el Olympiacos para una cesión con opción de compra de unos tres millones de euros, mientras la operación por Arnau Martínez se enfría definitivamente

El Valencia CF ha cambiado de objetivo para el lateral derecho. Después de varias semanas intentando desbloquear el fichaje de Arnau Martínez, el conjunto de Mestalla ha activado con fuerza la alternativa de Pablo Maffeo, una operación que en las últimas horas ha dado pasos de gigante y que podría quedar resuelta próximamente.

Según informa el diario As, el club valencianista habría alcanzado ya un acuerdo con el Olympiacos para hacerse con el defensa en calidad de cedido, con una opción de compra cercana a los tres millones de euros.

Un movimiento que llega cuando el fichaje de Arnau se ha ido complicando más de lo esperado y la amenaza del Fulham ha terminado de alterar los planes del Valencia. El club necesitaba una solución para el lateral derecho y ha encontrado en Maffeo una vía mucho más sencilla para cerrar una posición que lleva meses dando quebraderos de cabeza.

Maffeo gana la carrera por el lateral derecho

Pablo Maffeo se ha convertido así en el nuevo objetivo prioritario del Valencia. El lateral, de 29 años, conoce perfectamente LaLiga después de una larga etapa en el Mallorca y cuenta con la experiencia que busca Carlos Corberán para reforzar la banda derecha.

Lo llamativo de la operación es que Maffeo acaba de aterrizar en Grecia. El Olympiacos incorporó al futbolista este pasado mes de junio por una cantidad cercana a los 2,5 millones de euros y le firmó hasta 2029. Apenas unas semanas después, el defensa podría regresar al fútbol español para jugar en Mestalla.

La fórmula elegida permitiría al Valencia no realizar ahora un desembolso elevado. El acuerdo con el Olympiacos contempla una cesión durante la próxima temporada con una opción de compra de alrededor de tres millones de euros, una cantidad que encaja mucho mejor en la realidad económica del club.

Arnau Martínez se queda en el aire

La llegada de Maffeo supone, además, un cambio importante en el serial del lateral derecho. Arnau Martínez pierde fuerza después de que Valencia y Girona hayan sido incapaces de cerrar un acuerdo.

El conjunto valencianista llegó a elevar su propuesta hasta los seis millones de euros, incluyendo variables y un porcentaje de una futura venta. El Girona, que inicialmente se había remitido a la cláusula de ocho millones, fue flexibilizando su postura, pero las negociaciones han terminado por enquistarse.

A esta situación se añadió la aparición del Fulham, que ha aumentado su interés por Arnau. El conjunto inglés, entrenado por Álvaro Arbeloa, necesita reforzar el lateral derecho y ha recuperado el nombre del futbolista del Girona después de encontrarse con dificultades para avanzar por otras alternativas.

Este cóctel de operaciones ha provocado que el Valencia haya decidido no esperar más y activar una vía que llevaba tiempo en su agenda.

Un viejo conocido de LaLiga para Corberán

Maffeo representa una solución diferente, pero también mucho más inmediata. El hispano-argentino disputó 160 partidos con el Mallorca, conoce el campeonato español y no necesita tampoco periodo de adaptación al fútbol que se encontrará en Mestalla.

El Valencia llevaba desde hace meses buscando un lateral derecho después de que diferentes opciones fueran cayéndose del tablero. Ahora, cuando el mercado entra en su recta final, el club parece haber encontrado la fórmula para solucionar el problema.

Si no aparece un nuevo giro inesperado, Pablo Maffeo jugará la próxima temporada en el Valencia. Arnau Martínez, el gran deseo de las últimas semanas, queda así relegado mientras Mestalla apuesta por un futbolista que acaba de cambiar Mallorca por Olympiacos y que podría volver a LaLiga apenas unos meses después. Un movimiento rápido para cerrar, de una vez por todas, el eterno problema del lateral derecho.