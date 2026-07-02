Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy viernes 3 de julio con Rafa Jódar, Sinner, Djokovic, Davidovich...

La nueva presencia de Rafa Jódar, sin tiempo para descansar, será uno de los atractivos de una jornada en la que también juegan Djokovic, Sinner, Sabalenka, Davidovich y Jessica Bouzas

Wimbledon sigue avanzando y el Grand Slam británico afronta este viernes ya sus primeros partidos de tercera ronda. Jannik Sinner buscará dar un paso adelante tras un rendimiento cuestionado en la Court 1 ante Jenson Brooksby. Mientras tanto, la pista central acogerá los encuentros de Novak Djokovic y Aryna Sabalenka. En clave española, Rafa Jódar, Davidovich y Bouzas serán la representación de la Armada.

También el alemán Alexander Zverev sigue su buen momento y tras ganar el torneo de Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera, sumó su segundo partido ganado en Wimbledon tras imponerse al francés Valentin Royer con claridad, por 6-1, 6-3 y 7-6(3).

Otro de los favoritos, Matteo Berrettini, finalista en el 2021, también sigue con paso firme. El italiano ha eliminado al francés Arthur Fils (6-4, 5-7, 6-3 y 6-3) y regresó a la tercera ronda del torneo de Wimbledon por primera vez después de tres años y por cuarta vez en su carrera. El jugador romano, que pretende regresar al top 10, se rehízo en el tercer parcial ante un rival agresivo, mejor situado en el clasificación ATP, en la que es vigésimo cuarto.

Asimismo, el estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito, alcanzó por tercera vez consecutiva la tercera ronda del torneo de Wimbledon tras ganar su problemas a su compatriota Patrick Kypson por 6-2, 6-2 y 7-5.

En el cuadro femenino, la vigente campeona, Iga Swiatek, ganó sin contratiempos a la checa Karolina Pliskova, por 6-1 y 6-3, en una hora y diez minutos, y se enfrentará a la joven filipina Alexandra Eala. La polaca, actual número tres del mundo, salió airosa del duelo entre dos exnúmeros uno del mundo. Un alivio para Swiatek que, en la primera ronda, necesitó las tres mangas para batir a Taylor Townsend.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del viernes 3 de julio

Centre Court

Rinderknech-Djokovic (14:30 horas)

Sabalenka-Ostapenko (A continuación)

Auger-Aliassime-Zeng (A continuación)

Court 1

Kasatkina-Osaka (14:00 horas)

Sinner-Brooksby (A continuación)

Liu-Coco Gauff (A continuación)

Court 2

Safiullin-Joao Fonseca (12:00 horas)

Pegula-Jessica Bouzas (A continuación)

Hubert Hurkacz-Tommy Paul (A continuación)

Court 3

Belinda Bencic-Kalinskaya (12:00 horas)

Struff-Medvedev (No antes de las 13:30 horas)

Muchova-Sawangkaew (A continuación)

Court 12

Alexandrova-Iva Jovic (sobre las 13:30 horas)

Davidovich-Fucsovics (A continuación)

Court 18

Rafa Jódar-Mochizuki (sobre las 13:30 horas)

Bartunkova-Krejcikova (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.