Rafa Jódar remonta y Pablo Carreño explota contra Wimbledon

El tenista madrileño le dio la vuelta al marcador que traía adverso del miércoles cuando se quedaron sin luz por tener que ser tratado de su tobillo izquierdo. Y, ahora, Pablo Carreño se ha quejado de ello tras su eliminación

Rafa Jódar aprovechó la reanudación del duelo contra Pablo Carreño, aplazado el miércoles por falta de luz, para dar la vuelta a una situación complicada, evitar la revancha de su rival y alcanzar, por primera vez en su carrera, la tercera ronda de Wimbledon.

Carreño dejó el miércoles el duelo interrumpido con ventaja en el marcador. Ganaba el asturiano por 6-3, 3-6, 6-1 y 1-2. Estaba mejor en la pista y Jódar tuvo que ser tratado del tobillo izquierdo después de un mal gesto al ir a por una bola.

La oscuridad le hizo un favor a Jódar, de 19 años, que aprovechó el descanso para recuperar fuerzas y afrontar mejor el choque. Carreño, que hasta que el lunes que ganó al canadiense Denis Shapovalov en el primer tramo nunca había conseguido vencer un partido sobre la hierba londinense en sus nueve presencias, aspiraba a tomarse la revancha de Roland Garros.

En aquella ocasión, el asturiano, de 30 años, perdió un duelo que también tenía encarrilado en cinco sets. Igual que ahora en Londres donde Jódar superó a su rival por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 en un total de tres horas y 42 minutos.

Rafa Jódar sigue brillando en su debut en Wimbledon

Jódar, debutante en Wimbledon este 2026 y sin experiencia alguna sobre hierba hasta llegar al All England club como profesional, se medirá en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki.

El madrileño de 19 años, que se tuvo que dar de baja de los torneos de Queens y Eastbourne que asumió como preparación por una lesión abdominal, se convirtió en el tercer español menor de 20 años tras Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon.

"Estaba nervioso. Ha sido un gran partido de los dos. Complicado. He podido manejar la presión en el quinto set y estoy contento por haber ganado", dijo el madrileño en la pista.

"Me he recuperado muy bien y estoy contento por eso y tenía el cuerpo listo para jugar. Nos conocemos bien y sabemos como jugamos uno y otro. Ha sido un partido duro y me he adaptado bien a las situaciones", concluyó.

A Jódar le espera Mochizuki que se presenta en la tercera ronda en el Grand Slam sobre hierba en un gran momento, después de eliminar en tres mangas por 6-2, 7-6(6), 7-5 al estadounidense Ethan Quinn, finalista el pasado sábado en el torneo de Mallorca.

Pablo Carreño, muy molesto con los organizadores y las reglas de Wimbledon

Al término del partido, Pablo Carreño reconoció que su rival afrontó mejor la reanudación este jueves de un partido en el que mostró su disconformidad en algunos momentos.El asturiano, que se marchó el miércoles, en el parón por falta de luz natural, con ventaja de dos sets a uno, subrayó que las normas deben ser iguales para todos los jugadores pero negó que estuviera molesto con Jódar.

. Él fue al baño cuando quedaban cinco segundos. Y justo un cambio antes el árbitro me llamó la intención porque le hice esperar un poco en el saque. Si cumples las reglas a rajatabla tiene que ser para uno y para otro. Pero no tengo nada que decir a Rafa. Se lo dije al árbitro. No hubo tensión alguna ni nada contra Rafa", explicó Carreño, quien por primera vez ha logrado ganar un partido en Wimbledon, en primera ronda.

Pese a ello, el asturiano explicó que este jueves Jódar afrontó el encuentro mejor: "Salió más convencido que yo y esa ha sido la clave. Salió a ganar y me ha faltado energía y carácter para ir a por el partido. No sé por qué, no he ido a por el partid y me ha costado el triunfo".De este modo, no ha querido justificar la derrota por el parón del miércoles, cuando se interrumpió por falta de luz: "No sé si me ha perjudicado el parón. Son cosas que pasan. Son las previsiones. Ya por la mañana se sabía que eso podía ocurrir y no se hizo nada para cambiar de pista o algo. Las pistas están un poco obsoletas. Sabíamos que íbamos a tener que parar y jugamos un poco a contrarreloj. El primer día, el miércoles, estuve mejor y más cómodo y jugando muy bien. Al final, él estaba a ver cuando paraban el partido para intentar al día siguiente estar mejor y creo que lo ha conseguido".