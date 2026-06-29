Rafa Jódar da un gran paso sin red: "Ese es el objetivo de todo jugador"

El tenista madrileño no sólo ha demostrado, en su debut en Wimbledon, estar plenamente recuperado de su lesión abdominal, sino que también que está adaptado a la hierba

Rafa Jódar abría la presencia de los tenistas españoles en esta edición 2026 de Wimbledon y solventaba su partido ante el tenista británico Felix Gill con una victoria en tres sets (6-3, 6-3 y 7-5) muy trabajada, en la que tuvo que mantenerse siempre muy firme mentalmente y regular para sacar al británico del partido.

Era su debut en Wimbledon y también su debut en hierba como profesional. Y eso, tal vez, le ha costado un poco, pero ha logrado sacar el partido adelante sin un gran desgaste, coger experiencia en esta superficie y, lo más importante, confirmar que está totalmente recuperado de la lesión abdominal que le ha tenido parado en las últimas semanas.

"Me he sentido bien. No he sentido ningún dolor durante todo el partido", confirma Rafa Jódar, feliz por el nivel que había mostrado en su estreno en All England Club.

"Estoy muy contento con el nivel que he mostrado. El rival era muy duro y él juega muy bien en hierba. He tenido que restar muy bien. Y, en el tercer set cuando las cosas no han ido bien, he sabido ir poco a poco y encontrar mi juego. Eso ha sido una de las claves para llevarme el partido", resumía el tenista madrileño.

Rafa Jódar y el paso de la tierra a la hierba

Jódar reconocía que le había costado adaptarse a la superficie, pese a que había entrenado para ello, pero que ha sabido adaptarse en un tiempo récord. "Esta superficie es un poco diferente a las otras dos. Hay que prestar más atención a cada detalle, porque todo va muy rápido. Si no sacas bien en un juego, entonces recuperar el break es difícil, pero creo que manejé muy bien las situaciones del partido de hoy. Así que estoy contento", ratifica.

Jódar tiene claro que su falta de experiencia aquí no es excusa y que todos deben pasar por lo mismo. "Hace tres semanas estaba en Roland Garros y ahora aquí. Hoy en día te tienes que adaptar a todas las superficies. Ese es el objetivo de todo jugador", destaca el madrileño.

Su paso como júnior por Wimbledon

No obstante, reconoce que su breve paso como júnior hace dos años también le ha ayudado a saber lo que se podía encontrar. "Jugué aquí hace dos años en la categoría júnior y creo que eso me ayudó mucho a acostumbrarme al césped. Pero creo que ahora es una historia totalmente diferente, donde todos los profesionales juegan mejor", indica.

"Fue una gran experiencia jugar en la categoría júnior aquí, para acostumbrarme al torneo, para saber dónde está todo, cómo funciona la transición... Guardo muy buenos recuerdos de esa etapa", añade un Jódar que estuvo alentado desde la grada por varios amigos de Madrid.

"Es genial tener aquí buenos amigos de Madrid en las gradas, disfrutando del partido. Solía entrenar con ellos cuando era más joven e incluso ahora que estoy en Madrid sigo entrenando con ellos. Así que es genial haber tenido la oportunidad de invitarlos y verlos en la grada animándome. Verlos felices me hace feliz a mí también", reconoce.

Rafa Nadal ya jugó bien aquí

Preguntado si se ve capaz de tomar el relevo de Nadal, su referente, en hierba, Rafa Jódar no quiso mojarse y tiró de elogios. "Rafa lo hizo genial en todas las superficies, así que no me sorprende mucho que le haya ido bien aquí. Todos los españoles lo hacen bien. La mayoría rinde mejor en tierra batida, pero creo que hoy en día hay que adaptarse muy bien a todas las superficies", reiteró.

Precisamente, su próximo rival será un Pablo Carreño que este lunes ganaba su primer partido en Wimbledon en toda su carrera y al que ya venció hace un mes en Roland Garros... "Pablo es un gran jugador. No he visto su partido porque estaba jugando, pero si ha ganado ha sido porque lo ha hecho bien. Va a ser un partido diferente al de Roland Garros. (...) No sabía que él sólo había ganado un partido aquí. Si ha ganado es porque ha hecho las cosas bien y si quiero ganar, tengo que hacer las cosas bien. Que ganara en París no significa que vuelva a ganar aquí", advierte el joven tenista de Leganés.