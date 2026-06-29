Dani Mérida sale vivo de su debut en un Wimbledon que despide a Roberto Bautista

El tenista madrileño supera a Carabelli después de que éste se lesionara en el segundo set y acabara abandonando; Bautista, primer español eliminado en Wimbledon, a manos de Joao Fonseca

Dani Mérida ha seguido los pasos de su paisano Rafa Jódar, que ha accedido a la segunda ronda de Wimbledon, y ha ganado también su primer partido en su estreno en el torneo londinense. Aunque el suyo ha llegado tras una lesión del argentino Camilo Ugo Carabelli, que iba ganando hasta que una caída le dejó sin opciones y acabó abandonando.

El tenista suramericano ganaba por 6-4 y 4-0 cuando sufrió una caída muy fea, por la que fue atendido. Pese a jugar claramente mermado y cojeando, quiso seguir, dado que tenía una amplia ventaja en el segundo set, que acabó ganando por 6-3.

Sin embargo, nada pudo hacer para que Dani Mérida le pasara por encima en la tercera manga y, tras perder de nuevo el saque en la cuarta, donde caía por 3-0, Carabelli decidió abandonar. El resultado final fue de 4-6, 3-6, 6-2 y 3-0 y retirada para el tenista madrileño.

Dani Mérida saca provecho del contratiempo rival

Antes de que llegase esa caída se había vivido un primer set equilibrado, en el que Dani Mérida había salido con alguna duda, algo que le costó un 'break' en contra en el sexto juego. Aunque logró recuperar la desventaja, Carabelli volvió a romper en el décimo para ganar el set al resto.

Eso fue un mazazo para el tenista español, que empezó por atrás en el segundo set y volvió a perder su saque ante el argentino, que estaba pleno de confianza y se estaba mostrando muy regular. Sin embargo, llegó la caída y el partido dio un vuelco total.

Carabelli mandaba por 5-0 en el segundo set y quiso seguir, pero estaba en inferioridad. Logró romper, una vez más, el saque de Mérida en el inicio de la tercera manga, pero luego encajó cinco juegos seguidos, que se unieron a los tres del último set y le demostraron que era inútil su perseverancia.

"Es un sueño y estoy disfrutando mucho. Ha sido una pena que se tuviera que retirar, pero estoy muy contento de mi primera victoria. Me ha costado un poco. El partido de antes ha acabado antes de lo previsto por lesión y me ha pillado terminando de comer. Me han dado quince minutos y al principio me ha costado por los nervios. Me he ido soltando y he ido jugando mejor", señalaba un Mérida que también reconocía no haberse adaptado a la hierba y haber jugado como si fuera tierra batida o pista rápida. "Intento jugar la derecha y es un tenis que aquí no sirve tanto", admitía.

El joven tenista madrileño se enfrenta en segunda ronda al ganador del duelo que deben disputar este lunes el ruso Daniil Medvedev y el croata Marin Cilic.

Roberto Bautista se despide de su Grand Slam preferido

Si Mérida dio la alegría y se convirtió en el tercer tenista español en segunda ronda del cuadro masculino, Roberto Bautista ya es el primer eliminado. Lo hace, además, en su último torneo de Wimbledon, el Grand Slam donde llegó más lejos, a semifinales en 2019.

Roberto Bautista vendió cara su derrota en Wimbledon ante uno de los tenistas emergentes: el brasileño Joao Fonseca. El tenista suramericano ganó por 7-6(4), 6-4 y 6-3 en un duelo en el que el tenista castellonense, fiel a sí mismo, se mantuvo concentrado incluso cuando todo apuntaba a una derrota segura y dio batalla hasta el último juego.

La capacidad de lucha del jugador levantino la ha llevado toda su carrera y, fruto de ello, neutralizó el 'break' inicial de Fonseca en el primer set, en el que igualó a cuatro y logró forzar la 'muerte súbita', que acabaría llevándose el brasileño.

Los otros dos sets se decidirían por un solo 'break'. Fonseca rompía en el tramo final de la segunda manga y mantenía la inercia y hacía lo propio en el inicio de la tercera para ponerse 3-0. A partir de ahí mantuvo su ventaja pese a los intentos del español por alargar el partido y acabó llevándose el encuentro en tres sets y más de dos horas de juego. El próximo rival de Fonseca sale del duelo entre De Jong e Hijikata.