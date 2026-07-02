Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy jueves 2 de julio con Carreño, Jódar, Zverev, Swiatek...

El Jódar-Carreño acaba este jueves a mediodía, pero también hay duelos muy interesantes y dos españoles más: Munar y Selekhmeteva

Los que disfrutaran este miércoles de la gran batalla que han deparado Rafa Jódar y Pablo Carreño podrán seguir haciéndolo este jueves, ya que el partido no ha podido acabar por falta de luz y, con dos sets a uno y todo igualado en el cuarto set, ambos contendientes se verán las caras a mediodía.

Será en el segundo turno de la pista 2, tras el Taylor Fritz-Patrick Kypson que abre la jornada en esa pista a las 12:00 horas.

La presencia de los dos españoles acompañará a los otros dos que quedaban 'vivos' en esta parte de sendos cuadros. Por un lado, un Jaume Munar que se las ve con Jacob Fearnley en el tercer turno de la pista 12. Y, por el otro, una Oksana Selekhmeteva que abre la jornada en la pista 17 ante la misma rival que le ganó a Paula Badosa, Emma Navarro.

Alex Zverev ha sido esta vez apartado de la pista central, donde el partido del cuadro masculino presente será el que enfrente al italiano Matteo Berrettini y al francés Arthur Fils. Swiatek y Rybakina, las dos principales favoritas del cuadro femenino, sí tendrán cabida en la más mítica pista de Wimbledon.

También se podrá ver tras el duelo de Zverev un interesante Jakub Mensik-Grigor Dimitrov o, en la pista 3, un Alex de Minaur-Adrian Mannarino.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del jueves 2 de julio

Centre Court

Karolina Pliskova-Iga Swiatek (14:30 horas)

Matteo Berrettini-Arthur Fils (A continuación)

Caty McNally-Elena Rybakina (A continuación)

Court 1

Katie Swan-Madison Keys (14:00 horas)

Valentin Royer-Alexander Zverev (A continuación)

Jakub Mensik-Grigor Dimitrov (A continuación)

Court 2

Taylor Fritz-Patrick Kypson (12:00 horas)

Final del Rafa Jódar-Pablo Carreño (A continuación)

Amanda Anisimova-Sofia Kenin (A continuación)

Frances Tiafoe-Jan Choinski (No antes de las 15:30 horas)

Jasmine Paolini-Viktorija Golubic (No antes de las 17:30 horas)

Court 3

Alex de Minaur-Adrian Mannarino (12:00 horas)

Alexandra Eala-Maya Joint (A continuación)

James Duckworth-Flavio Cobolli (No antes de las 15:30 horas)

Camila Osorio-Linda Noskova (No antes de las 17:30 horas)

Court 12

Diana Shnaider-Liudmila Samsonova (12:00 horas)

Final del Brandon Nakashima - Jan-Lennard Struff (A continuación)

Jacob Fearnley-Jaume Munar (A continuación)

Sorana Cirstea-Kimberly Birrell (A continuación)

Kyrian Jacquet-Alexander Bublik (A continuación)

Court 18

Arthur Fery-Otto Virtanen (12:00 horas)

Anna Blinkova-Marta Kostyuk (A continuación)

Jiri Lehecka-Alex Molcan (No antes de las 15:30 horas)

Court 14

12:00 - Gabriel Diallo-Lorenzo Sonego (12:00 horas)

Karen Khachanov-Yannick Hanfmann (A continuación)

Elise Mertens-Maria Timofeeva (A continuación)

Court 15

Daria Snigur-Leolia Jeanjean (12:00 horas)

Zizou Bergs-Jaime Faria (A continuación)

Kamilla Rakhimova-Maria Sakkari (A continuación)

Court 16

Tyra Caterina Grant-Marie Bouzkova (12:00 horas)

Mariam Bolkvadze-Ashlyn Krueger (A continuación)

Quentin Halys-Marcos Giron (A continuación)

Court 17

Emma Navarro-Oksana Selekhmeteva (12:00 horas)

Zachary Svajda-Kamil Majchrzak (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.