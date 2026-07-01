La falta de luz frena a Carreño y 'salva' a Rafa Jódar

El asturiano y el madrileño reanudarán su partido este jueves con dos sets a uno para Carreño y 2-1 en la cuarta manga para Jódar

Pablo Carreño y Rafa Jódar tendrán que acabar su partido este jueves después de que la falta de luz en la pista 2 de Wimbledon les impidiera terminar la tremenda lucha que mantenían los dos tenistas españoles.

Cuando el partido se paró, en el cuarto set, dominaba el asturiano el marcador (6-3, 3-6, 6-1 y 1-2) y ambos mantenían su saque en el cuarto. A duras penas, porque tanto uno como otro habían tenido opciones al resto.

Esa fue la tónica de todo el encuentro, salvo en el tercer set, dominado completamente por Carreño. Mucha intensidad, una batalla feroz y juegos larguísimos, con muchas alternativas.

Tanta igualdad amplió la duración del encuentro y el hecho de que fuera el último y que antes que él se hubieran tenido que jugar tres y parte de otro hizo que se hiciera de noche.

Carreño, satisfecho con la interrupción

La interrupción pudo, a priori, perjudicar a un Carreño que estaba dominando y que mandaba en el marcador, aunque el asturiano se dirigió a su banquillo justo antes de la suspensión y veía muy bien que se parara, por lo que tampoco andaría sobrado de fuerzas.

En ese momento, el fisioterapeuta estaba atendiendo a Jódar, que con un resbalón se había hecho daño en un tobillo. Antes de eso, el madrileño ya se había resbalado otras dos veces y una de ellas, al principio del partido, hizo temer por una lesión grave. Aunque pudo seguir sin consecuencias. De hecho, aún renqueante, rompió el saque de su rival.

Jódar consolidó esa ventaja inicial y se puso 2-0, pero cuando se dio cuenta, su rival le había metido un 6-1 inapelable y se había llevado la primera manga por 6-3.

Peligró el madrileño en los primeros compases del segundo set, pero se rehizo pronto, salvó su saque y rompió, otra vez, el de su rival. Carreño intentó equilibrar el set y tuvo hasta cuatro opciones para lograrlo, pero esta vez, Jódar estuvo mejor con su servicio y logró neutralizarlas.

Jódar, con problemas en un tobillo

Con el duelo empatado a un set llegó el mejor Pablo Carreño. El asturiano aguantó la presión de Jódar en el arranque de la tercera manga y, luego, le pasó por encima. El 6-1 con el que acabó el set explica la consistencia del gijonés, muy firme con su saque, muy agresivo y casi perfecto en la ejecución.

Carreño amenazó con encarrilar el choque en el inicio de la tercera manga, pero Jódar, ya tocado, salvó la papeleta. Aunque también tuvo sus opciones para haberse ido a la suspensión con ventaja. Al final, 2-1, pero sin 'breaks' para nadie. Mañana se resolverá todo en el segundo turno de esa pista 2.