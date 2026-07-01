El 'cañonero' Sinner mantiene las dudas y sigue adelante

El tenista italiano supera a Nuno Borges en tres sets, pero no mejora en su juego y le salva una nueva exhibición con su servicio

Si en su debut en Wimbledon 2026, Jannik Sinner tuvo que remontar por dos veces un set en contra y ganar en la quinta manga, en el segundo duelo no se dejó ningún set atrás, pero no despejó las dudas que había ofrecido en el choque anterior.

Ante el portugués Nuno Borges, el número uno del mundo ganó en tres mangas, pero las tres de forma muy ajustada y estuvo a punto de que se le complicase, una vez más, seriamente el partido. Su efectividad en los 'tie breaks' volvió a salvarle. El resultado lo dice todo: 7-6(4), 7-6(2) y 6-4.

Con esta victoria, Sinner se convierte en el italiano con más triunfos en el Grand Slam tras superar al mítico Nicola Pietrangeli, aunque esta generación transalpina apunta a que sea más de uno el que supere los 94 encuentros con los que hasta el lunes lideraba esta clasificación el exjugador italiano.

Borges sufre al 'cañonero' Sinner

El partido fue, como se puede apreciar, muy igualado. Nuno Borges estaba avisado de lo que había hecho Kecmanovic y le buscó las cosquillas a Sinner. El tenista luso fue a asegurar su saque y, jugando con primeros, pudo soportar la presión al resto que suele meter el de San Cándido a sus rivales.

Eso le permitió mantener su servicio en la primera manga y llega al decisivo primer 'tie break' que se acabó llevando el italiano. Borges dio un paso más en el segundo set y logró el primer 'break' del partido en el tercer juego.

El tenista luso consolidó su ventaja y, con 5-3, llegó a tener un punto con su saque para ganar el set. Lo salvaría el tenista transalpino, que acabó dándole la vuelta al set y forzando el desempate, que se volvería a llevar.

Eso fue un palo para el de Maia, que perdería a continuación su saque en el primer juego de la tercera manga. Aunque no se rindió y logró quebrar de nuevo, para encontrarse con un 'break' en contra (2-1) que esta vez sí fue el definitivo. Jannik Sinner supo esta vez conservar su ventaja hasta lograr cerrar el partido.

Si ante Kezmanovic, Sinner logró el récord de 31 'aces' en los cinco sets que duró el partido, frente a Borges su eficacia subió en ese aspecto y sólo en tres mangas se apuntó 22 saques directos. Eso resultó clave cuando el portugués trató de apretarle al resto.

Jenson Brooksby, sin complejos ante Sinner

Su rival en la tercera ronda será el norteamericano Jenson Brooksby, quien se ha deshecho del peruano Ignacio Buse de forma clara, en tres sets.

Brooksby, que tiene como tope la tercera ronda de 2022 y que ha vuelto a repetir este año, llega sin complejos y con poco que perder. "Me encantan este tipo de retos. Nunca dudo de mi capacidad para ganar a cualquier jugador. No hay nada que disfrute más que disputar grandes partidos en las pistas más importantes de un Grand Slam", asegura el estadounidense.

"Será uno de los mayores desafíos que existen ahora mismo en el tenis. Lleva tiempo ganando Grand Slams y los torneos más importantes", añade un Jenson Brooksby que debutará en la mítica pista central de Wimbledon ante el tenista italiano.