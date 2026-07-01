Cara y cruz para los españoles Jessica Bouzas y Dani Mérida en Wimbledon

La gallega sigue su idilio con el Grand Slam londinense, pero el madrileño se topó con el 'escollo Medvedev' y se quedó en segunda ronda

Jessica Bouzas sigue su idilio con Wimbledon y con la hierba, y ha sido la primera española en asegurar su pase a la tercera ronda del torneo británico en 2026 tras superar a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7(1) y 6-2.

La tenista gallega supera, por tercera edición consecutiva, esta ronda en Wimbledon y afrontará el reto de alcanzar los octavos de final, que defiende este año tras alcanzarlos la temporada pasada. Para ello tendrá que superar a la ganadora del duelo entre la castellonense Sara Sorribes y la cabeza de serie número 5, la estadounidense Jessica Pegula el próximo viernes.

Bouzas pudo terminar antes con su partido, ya que tras imponerse en el primer set, tuvo ventaja en el segundo, en el que hubo hasta 8 'breaks' y se resolvió en el 'tie break', y sacó para haberse hecho con el duelo en dos sets.

La pérdida de éste pareció afectarle en los dos primeros juegos de la tercera manga, en los que tuvo que ordenarse de nuevo. A partir del tercero, rompió de nuevo y se fue definitivamente hacia el triunfo, con un nivel de juego que hace pensar que puede plantar cara a cualquiera.

La española vuelve a demostrar por qué Wimbledon es su torneo favorito y por qué su nivel en esta superficie mejora al resto de la gira anual.

Dani Mérida no puede con Daniil Medvedev

El pase de la gallega se une al de Alejandro Davidovich en el cuadro masculino, donde ha habido que lamentar la primera derrota de la jornada.

Dani Mérida, pese a ganar el primer set ante el ruso Daniil Medvedev, ha caído finalmente eliminado en cuatro mangas, en un partido en el que ha dado la cara ante uno de los favoritos al triunfo final.

El madrileño ha perdido finalmente por 6-3, 3-6, 5-7 y 3-6 en un choque que tuvo controlado hasta mitad del segundo set, cuando un 'break' del ruso hizo que se llevara la segunda manga.

La tercera fue decisiva, porque aunque Medvedev rompió pronto y pareció empezar a decantar el partido, Mérida respondió para equilibrarlo. Un nuevo 'break' en el undécimo juego le dieron la manga por 7-5.

En la última, un solo quiebre marcó la diferencia. Mérida siguió peleando pese a ir abajo y aguantó en busca de un 'break' salvador que equilibrara el set. Pero este no llegó y acabó entregando el partido con la cabeza alta.