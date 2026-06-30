La Premier agita el contemplado traspaso de Natan con los primeros acercamientos al Betis

El Betis maneja como solución económica el traspaso del brasileño y dos clubes ingleses ya han preguntado por sus condiciones sin espantarse por las pretensiones verdiblancas, a la par que la Roma también le ronda

Aunque en principio priorizaba otras ventas de futbolistas menos trascendentes en los planes de Manuel Pellegrini, como la consumada de Sergi Altimira al Sporting Club o la de Nelson Deossa, el Betis contempla el traspaso de Natan como solución para cuadrar las cuentas a sabiendas del vivo interés que despierta en el panorama internacional.

Ya el curso pasado llegaron propuestas elevadas, sobre todo de Lazio y Leeds United, hasta el punto de que los verdiblancos llegaron a rechazar una oferta de 27 millones de euros después de haber ejecutado su opción de compra por nueve millones de euros.

El precio que pide el Betis por Natan tras multiplicar su valor

Ahora, con el valor del brasileño instalado ya en 25 millones de euros tras triplicar su cotización en solo año, en Heliópolis no barajan malvenderlo en ningún caso más allá de la necesidad, y han fijado un precio que ronda los 35 millones de euros para su salida.

De este modo, ya se están produciendo movimientos alrededor del central bético más allá de los rumores y de intereses que, por ahora no han ido más allá, como el del Barcelona, vinculado semanas atrás con el futuro del defensa en este mercado.

Y es que la Premier League inglesa, un destino probable por su potencial económico, ya se ha activado para llevarse al de Itapecerica da Serra este verano, pues, según apunta el periodista Fran Campos, hay dos clubes que han traspasado la línea del interés y se han dirigido directamente al Betis y al entorno del jugador.

Brentford y Leeds United preguntan por la situación de Natan

Así, tanto Brentford como el Leeds United, que vuelve a la carga, han preguntado por las condiciones verdiblancas para su traspaso y, en principio, no les ha espantado las pretensiones económicas establecidas por la entidad La Palmera, pues están acostumbrados a desembolsar cantidades de esta índole.

Eso sí, no se trata de opciones atractivas en lo deportivo para Natan, que en el Betis tiene la oportunidad de disputar la Champions League, por lo que lo lógico sería que esperara a una propuesta más acorde a su momento y ambición.

Requisito que cumple otro de los pretendientes que han entrado en escena, pues también se refiere que la Roma sigue muy de cerca al brasileño para incorporarlo a su proyecto de Champions League tras terminar tercero en la Serie A italiana el pasado curso.