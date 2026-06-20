Contactos confirmados del Betis por Lautaro Rivero como posible sustituto de Natan

ESTADIO Deportivo ha podido saber a través del círculo del central que ha habido un acercamiento y consultas directas por parte del Betis para conocer sus condiciones y posicionarse para su fichaje por si hay salidas en el eje de la zaga; la postura de River y del jugador, muy claras

Días atrás irrumpió en la planificación del Betis para la próxima temporada el nombre de Lautaro Rivero, central de 22 años que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de River Plate por su proyección y protagonismo en la elite pese a su corta edad.

De este modo, trascendió que el club verdiblanco estaría pendiente del zaguero por si se produce a lo largo de este verano alguna salida en el eje dela defensa, especialmente la de Natan, en el centro de la agenda de clubes poderosos como el Barça y por el que el Betis pide alrededor de 35 millones de euros.

Lo cierto es que ESTADIO Deportivo ha podido saber que no se trata de un siempre seguimiento y que la dirección deportiva ha concretado este vivo interés en movimientos para conocer las condiciones tanto del futbolista nacido en Moreno como de River Plate.

El Betis ha preguntado por sus condiciones y se ha posicionado por Lautaro Rivero

Así las cosas, fuentes muy próximas al central aseguran a esta redacción que ha habido un acercamiento y consultas directas por parte de los verdiblancos para indagar en la predisposición de las partes y presentarse como un candidato para su hipotético salto al Viejo Continente en esta ventana estival.

Por ello, el entorno del jugador afirma a ESTADIO Deportivo que el interés verdiblanco es real, pero que, por ahora, no se ha pasado de dichas conversaciones, lo que tiene sentido en el caso del Betis, pues solo podría lanzarse a por su incorporación si queda una vacante en la retaguardia.

En este sentido, el Betis ha preparado el terreno con la intención de cubrirse las espaldas en el caso de que necesite apuntalar el centro de la defensa por un traspaso y todo apunta a Natan, si bien igualmente despierta interés Valentín Gómez, que ha declinado precisamente la vía de River tras la llamada directa del Chacho Coudet y también se encuentra en el punto de mira de Boca Juniors.

River Plate solo le dejará salir por una oferta convincente

Desde el círculo de Lautaro Rivero se insiste a ESTADIO que River Plate tiene en alta estima al central y que, salvo que llegue una oferta convincente, permanecerá una temporada más en el Monumental.

En este punto, cabe reseñar que su valor de mercado asciende a siete millones de euros según Transfermarkt y sus exigencias se sitúan por encima de esta cifra y con la inclusión de un porcentaje de una futura venta que le permitiera seguir ingresando más adelante ante la evolución de Rivero.

Lautaro Rivero, tranquilo pero con deseo de dar el salto a Europa

Con contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, el futbolista está tranquilo y no presionará para un adiós inmediato, pero desde su entorno no se esconde que dar el salto al Viejo Continente sería positivo para su crecimiento, por lo que vería buenos ojos que se produjera este mismo verano.

Además del Betis, la Real Sociedad, ante su necesidad de reforzar la defensa tras la salida de Caleta-Car, también ha entablado conversaciones por Lautaro Rivero, muy bien considerado por Lionel Scaloni y que estuvo cerca de entrar en la lista definitiva para el Mundial. Quedarse fuera beneficia a los intereses del Betis.

.