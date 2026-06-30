Sorteo del calendario de LaLiga EA Sports 2026/2027 en directo

Se dan a conocer las fechas de los derbis sevillanos, los Clásicos y todo el anuario deportivo liguero en Primera y Segunda División; además de LaLiga F, Primera y Segunda RFEF

Muy buenas tardes. Ya estamos preparados para vivir el sorteo del calendario de LaLiga 2026/2027. La nueva temporada comienza a tomar forma dentro de una hora aproximadamente.

Se da así el pistoletazo de salida a la próxima temporada con un sorteo del calendario de las competiciones que dependen de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Se va a configurar el orden de partidos de las siguientes nueve competiciones: LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, Liga F Moeve, Primera Federación Versus e-Learning, Primera Federación Iberdrola, Segunda Federación, Liga Prime Futsal, Primera División Iberdrola de Fútbol Sala y Segunda División de Fútbol Sala .

La RFEF realiza este martes el sorteo del calendario de la temporada 2026-2027 en Primera y Segunda División. También de LaLiga F, Primera y Segunda RFEF.Se realizará en un mismo acto el sorteo de los emparejamientos para LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y LaLiga F. También se conocerá cómo queda la competición para Primera RFEF y Segunda RFEF.El sorteo será a partir de las 20:00 horas y se celebrará también la presentación en la 'fan zone' de la selección española, situada en la Plaza de Colón de Madrid.

Un día marcado en rojo para todos los equipos

De esta forma, LaLiga desvela el calendario oficial de la temporada 2026-2027 en un acto que reunirá en Madrid a representantes de la propia patronal, la RFEF, la Liga F y los distintos clubes del fútbol español. Será uno de los momentos más esperados del verano ya que los clubes conocerán el camino que deberán recorrer durante el próximo campeonato.

Un calendario diseñado al detalle

Lejos de tratarse de un simple sorteo, el calendario de LaLiga vuelve a confeccionarse mediante un sistema asimétrico que tiene en cuenta multitud de condicionantes deportivos, logísticos y de seguridad.

Será entonces cuando se conozca el orden definitivo de las 38 jornadas del campeonato, la fecha de inicio de la competición y cuándo se disputarán algunos de los encuentros más esperados del curso, como los Clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona o los principales derbis del fútbol español, entre ellos el Atlético de Madrid-Real Madrid, Athletic Club-Real Sociedad, FC Barcelona-RCD Espanyol o Real Betis-Sevilla.

La expectación es máxima entre los aficionados, muy pendientes de las fechas de los grandes partidos de la temporada.

Dónde ver el sorteo

El acto puede seguirse en directo a través de M+ LaLiga en Movistar Plus+, así como por DAZN y la aplicación gratuita de la plataforma, así como en la web de la Real Federación Española de Fútbol. ESTADIO Deportivo también les ofrece el seguimiento en tiempo real del sorteo.