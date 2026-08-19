Hugo González y la referencia de Iago Aspas: "﻿Siempre estoy atento a él y veo cómo se mueve"

El atacante del cuadro vigués vivirá su estreno en el fútbol profesional justo en la temporada en la que se retirará la leyenda de celeste

Hugo González, atacante del Celta de Vigo, se estrenará en Primera División justo el año en el que terminará su carrera una leyenda como Iago Aspas. Una circunstancia que no ha escapado al valenciano. "Siempre estoy atento a él, siempre le miro, siempre veo cómo se mueve. Estoy pendiente de cómo juega porque es un jugador con mucha experiencia y con un talento descomunal y a cualquiera le gustaría parecerse a él", ha señalado.

El jugador ya de pleno derecho en el primer equipo del Celta de Vigo ha seguido sobre Iago Aspas durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles. "Nos va a dar mucho este año, yo le diría que lo dé todo, que no se deje nada que estoy segurísimo que es lo que va a hacer pero sobre todo aprender mucho y hablar mucho con él que yo le voy a escuchar", ha indicado Hugo González.

Hugo González y el agradecimiento a Claudio Giráldez y Fredi Álvarez

Hace algunas semanas, el Celta de Vigo decía que Hugo González tuviera ficha con el primer equipo. El jugador ha querido agradecer la confianza tanto de Claudio Giráldez, ahora su entrenador, como de Fredi Álvarez, que lo fue el curso pasado en el Celta Fortuna. "Esa confianza es lo que me ha llevado a ser quién soy y a dar el nivel que estoy dando. El fútbol da muchas vueltas y al final recompensa a quien sigue trabajando y no se rinde. Hoy estoy en el primer equipo del Celta, espero aprovechar esa oportunidad que tengo para que no vuelva a pasar lo mismo que me pasó", ha señalado.

En ese sentido, Hugo González se ha referido al hecho de poder jugar en unos días en Primera División con el Celta de Vigo: "Es el sueño de cada persona que le gusta el fútbol, el jugar en Primera división, y yo he trabajado durante toda mi vida para eso. Estoy donde quiero estar".

Hugo González podría debutar contra el equipo de su tierra

Curiosamente el debut de Hugo González podría producirse el sábado en Mestalla ante el Valencia, el equipo de su tierra. "El Valencia siempre va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto. Te diría que no lo celebraré, pero ojalá marque", ha explicado el atacante del Celta que ha seguido: "Tengo la suerte de que va a poder estar mi familia, mis amigos y toda mi gente viéndome allí. No hay nada que me haga más ilusión que jugar al fútbol y hacer lo que me gusta delante de ellos".

La temporada para el Celta de Vigo, además, tendrá el aliciente de que el equipo por segundo año consecutivo jugará la Europa League. "No hay nada más bonito que ir por Europa y por el mundo representando a un club como es el Celta", ha manifestado el punta de 24 años que la temporada, con 18 tantos, fue el máximo goleador del Celta Fortuna que terminó por lograr un histórico ascenso a Segunda.